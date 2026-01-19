Sonic the Hedgehog faz anos… 35 anos.

O ouriço mais conhecido do Mundo está de parabéns. Com efeito, Sonic the Hedgehog faz 35 anos e a SEGA não deixou passar o momento em branco.

É verdade! O Mundo encontra-se a comemorar os 35 anos de Sonic the Hedgehog, um dos ícones mais emblemáticos do universo dos videojogos e que tantas e tantas horas de divertimento (e frustração, também) tem distribuído por esse mundo fora, ao longos dos anos.

É, sem sombra de dúvida, um dos nomes incontornáveis deste universo mágico que é o mundo dos videojogos e que ao longo dos anos tem conseguido manter-se a par, não só das novas gerações de plataformas gaming, como também, das novas gerações de jogadores.

Este simpático ouriço que sofre de hiperatividade, desde a sua estreia no longínquo ano 1991, marcou várias gerações de jogadores com a sua velocidade, adrenalina, atitude e estilo únicos, expandindo-se muito além de suas origens inovadoras nos videojogos para novos personagens e mundos, filmes de sucesso, séries de animação, música, produtos licenciados e muito mais.

Para dar início às comemorações, a SEGA lançou um novo trailer de aniversário para aumentar a expectativa e relembrar os melhores momentos de Sonic ao longo dos últimos 35 anos.

Ao longo deste ano, a SEGA prevê o lançamento de inúmeras iniciativas comemorativas, repletas de energia, concebidas para celebrar o legado do Sonic e reunir os fãs de todo o mundo. As atividades incluem variados conteúdos digitais que destacam a evolução do Sonic ao longo das décadas, encontros de fãs, parcerias exclusivas com outras marcas, incluindo produtos de edição limitada, exposições temporárias em museus e mostras de arte, shows ao vivo e um novo podcast narrativo.

"Estamos incrivelmente orgulhosos de celebrar os 35 anos da nossa amada franquia Sonic com os nossos fãs", disse Marcella Churchill, Vice-Presidente de Marketing de Marca da SEGA/ATLUS na SEGA of America. "Este marco não é apenas um reflexo do nosso passado, mas também um olhar para o futuro, enquanto continuamos a inovar e a crescer. Queremos unir a nossa comunidade e criar experiências memoráveis ​​para todos os nossos fãs ao longo de 2026!"

Conteúdos adicionais inspirados no 35º aniversário, parcerias, itens colecionáveis ​​e experiências para fãs serão revelados ao longo do ano. Para se irem mantendo atualizados, poderão visitar o site oficial do 35º aniversário de Sonic the Hedgehog para as últimas notícias, atualizações e novidades relacionadas à programação do ano.