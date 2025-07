Novos detalhes revelados sobre Playstation FlexStrike

O Playstation FlexStrike será, talvez, a próxima coqueluche da Sony Playstation. Trata-se de um comando arcade sem fios PlayStation, direcionado para jogos de luta. Recentemente a Sony revelou pormenores sobre o dispositivo.

Anteriormente conhecido como Project Defiant, o Playstation FlexStrike é um dispositivo arcade que potencia a jogabilidade de títulos de luta a um outro nível. Apresentando um design retrofuturista, o FlexStrike recorda de certa forma, as antigas máquinas de jogos que habitavam os salões de jogos de outros tempos.

O FlexStrike é compatível com a Playstation 5 e com PC, através de conexão com fios ou sem fios, por via do PlayStation Link.

De acordo com a Sony, o FlexStrike apresenta uma "a inovadora tecnologia sem fios de latência ultrabaixa PlayStation Link, permitindo ligação com ou sem fios à Playstation 5 e ao PC".

O FlexStrike inclui botões com interruptores mecânicos e portas restritoras da alavanca que podem ser trocadas sem recurso a ferramentas. Entre eles, estão as versões quadrada, circular e octogonal, que podem ser guardadas nos compartimentos integrados no próprio comando, juntamente com o adaptador USB PS Link incluído. Os jogadores poderão ainda transportá-lo de forma prática e segura, juntamente com todos os seus componentes (incluindo o cabo USB-C), graças à mala de transporte incluída, ideal para uma noite de jogo, uma visita a casa de um amigo ou um torneio. Tudo isto com a comodidade de uma bateria recarregável integrada, que mantém o dispositivo sempre pronto a jogar.

Estas são algumas das funcionalidades que os jogadores podem esperar do primeiro comando arcade sem fios PlayStation:

Áudio simultâneo com o PlayStation Link: Na PS5, o comando arcade sem fios FlexStrike permite uma experiência de jogo de luta fluida e sem interrupções graças a esta funcionalidade. É possível usar um único adaptador USB PS Link para ligar ao mesmo tempo o comando e os auscultadores sem fios Pulse Elite ou Pulse Explore, garantindo áudio e comunicação por voz com latência ultrabaixa durante as batalhas. O comando inclui um adaptador USB PS Link compatível com portas USB-C.

Ligação dupla: É possível ligar dois comandos arcade sem fios FlexStrike a uma única Playstation 5 através de apenas um adaptador USB PS Link, ideal para competições no sofá ou partidas em equipa.

Design duradouro e ergonómico: O FlexStrike tem um design único e confortável, com superfícies anguladas e base antiderrapante que garante maior estabilidade. Inclui também um comando digital personalizado de alta qualidade.

Compatibilidade com o comando DualSense: O comando DualSense pode manter-se ligado à Playstation 5 ao mesmo tempo que o comando arcade sem fios FlexStrike, podendo ser usado como comando extra para navegar pelos menus entre combates.

Controles ajustáveis e entradas DualSense: O FlexStrike conta com as mesmas entradas do comando DualSense, além de um painel tátil. Oferece ainda opções extra de personalização: é possível alterar as entradas direcionais através de um interruptor de modo integrado, ou bloquear a alavanca para evitar movimentos acidentais durante o jogo. Quem optar por usar apenas o comando arcade sem fios FlexStrike com a sua PS5 poderá ligar a consola com um simples toque no botão PS, após sincronização.

Bateria recarregável integrada.

O FlexStrike será apresentado pela primeira vez, em exclusivo, na EVO 2025, que se realiza em Las Vegas de 1 a 3 de agosto e a sua data de lançamento está prevista para 2026.

