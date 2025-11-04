Atari 2600+ Pac-Man Edition: o regresso de duas lendas dos videojogos

A Atari voltou a mergulhar nas suas origens e, desta vez, em parceria com a PLAION REPLAI, apresentou uma edição muito especial da sua icónica consola: Atari 2600+ Pac-Man Edition. Lançada a 31 de outubro de 2025, data perfeita para uma fantástica sugestão de presente de Natal, esta edição limitada é uma homenagem vibrante a duas das marcas mais reconhecidas e queridas da história dos videojogos.

O regresso de um clássico reinventado

A Atari 2600+ Pac-Man Edition recria a consola que marcou gerações e definiu o início do entretenimento doméstico digital. Agora, surge com um acabamento em amarelo Pac-Man, ícones iluminados na parte frontal e um visual que equilibra nostalgia e modernidade.

Apesar do design retro, esta nova versão foi atualizada para os tempos atuais, oferecendo saída HDMI, alimentação por USB-C e modos de visualização ajustáveis (4:3 e 16:9).

A ideia é simples: preservar o charme dos anos 80, mas permitir que a experiência seja perfeita nas televisões modernas.

Pac-Man em dose dupla

Cada unidade da consola inclui o cartucho Pac-Man Double Feature, que traz dois jogos históricos:

Pac-Man 2600 - a versão original que levou o jogo das arcadas para as salas de estar.

Pac-Man 7800 - uma recriação moderna com visuais e fluidez mais próximos da experiência arcade original.

Além disso, vem incluído um comando sem fios CX-40+ Wireless Joystick, numa nova versão amarela que presta homenagem ao design clássico da Atari, mas com tecnologia contemporânea.

Um tributo à cultura dos videojogos

A Atari e a PLAION REPLAI quiseram que esta edição fosse mais do que uma simples consola: é uma celebração da história dos videojogos.

Além da consola principal, os fãs podem ainda colecionar os joysticks CX-40+ Wireless vendidos em separado, disponíveis em cinco cores temáticas, Amarelo (Pac-Man), Vermelho (Blinky), Rosa (Pinky), Azul (Inky) e Laranja (Clyde), cada um a 35,33 €.

O Atari 2600+ Pac-Man Edition é onde a nostalgia ganha nova vida. Ao juntar dois dos maiores ícones dos videojogos, criámos uma peça de história que não só parece autêntica, como oferece uma experiência de jogo fantástica. É a forma perfeita de redescobrir a diversão simples num mundo cada vez mais complexo.

Disse Ben Jones, Diretor Comercial da PLAION REPLAI.

A Atari e o Pac-Man definiram o que significava jogar. Este lançamento celebra esse legado comum e a alegria eterna da perseguição que continua a inspirar gerações.

Acrescentou Wade Rosen, CEO da Atari.

Feita para ser exibida. Criada para jogar

Com um preço de cerca de 150 €, a Atari 2600+ Pac-Man Edition já está disponível em retalhistas de todo o mundo e também no site Atari.com. É um produto que apela tanto aos colecionadores como aos jogadores nostálgicos, sendo uma peça que brilha tanto na prateleira como ligada à televisão.

Mais do que uma simples consola, esta edição especial é uma ponte entre passado e presente, unindo a simplicidade dos videojogos clássicos à conveniência e tecnologia de hoje. É, em suma, uma celebração viva daquilo que tornou o gaming um fenómeno global.

Atari 2600+ Pac-Man Edition