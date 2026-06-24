Samsung planeia um smartphone que se dobra… até formar um tijolo

A Samsung continua a explorar os limites do que um ecrã pode fazer, e a sua mais recente patente é talvez a mais inusitada até agora: um dispositivo que se enrola sobre si mesmo até parecer um tijolo retangular.

A patente, registada nos Estados Unidos com o número US D1,130,402 S, foi submetida em janeiro de 2023 e só agora foi concedida à Samsung Display, a divisão de ecrãs da Samsung Electronics.

Os desenhos mostram um equipamento que, no seu estado enrolado, se assemelha a um bloco espesso e alongado, com painéis de ecrã enrolados em torno do corpo.

Numa das extremidades é visível um mecanismo, presumivelmente responsável pelo processo de enrolar e desenrolar o ecrã. Quando desdobrado, esse mesmo painel estende-se para formar um ecrã plano significativamente maior.

Catorze ângulos, mas nenhuma certeza

O documento inclui 14 folhas de desenho, mostrando o dispositivo de todos os ângulos possíveis, tanto fechado como aberto.

De ressalvar que se trata de uma patente de design, que protege apenas a aparência do produto, não havendo qualquer informação sobre materiais usados ou durabilidade do mecanismo.

Além disso, entre uma patente de design registada em 2023 e um produto real à venda nas lojas existe normalmente um caminho longo, e a esmagadora maioria destas patentes nunca chega a sair do papel.

A Samsung já tem explorado há vários anos os conceitos de ecrãs dobráveis e enroláveis, e este novo registo parece combinar as duas abordagens num único dispositivo, pelo que será curioso acompanhar o seu eventual desenvolvimento.