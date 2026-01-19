Threads da Meta ultrapassa o X em utilizadores móveis diários

A rivalidade entre as plataformas de microblogging atinge um novo patamar, com o Threads da Meta a registar, pela primeira vez, mais utilizadores diários em dispositivos móveis do que o X de Elon Musk, segundo dados recentes.

A ascensão do Threads no panorama global

De acordo com estimativas recentes da empresa de análise Similarweb, divulgadas pela Forbes, a aplicação Threads da Meta consolidou uma vantagem significativa sobre o X no que diz respeito ao uso em telemóveis. Durante o início de janeiro, o Threads alcançou uma média de aproximadamente 143 milhões de utilizadores ativos diários em dispositivos móveis a nível mundial, superando os cerca de 126 milhões registados pelo X.

A análise homóloga da Similarweb revela uma trajetória clara: o Threads demonstrou um crescimento acentuado de 37,8% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, a audiência móvel diária do X sofreu uma quebra de 11,9% durante o mesmo período, indicando uma inversão de tendências no mercado global.

Contudo, o cenário é diferente nos Estados Unidos, onde o X ainda mantém uma ligeira vantagem no segmento móvel. Os dados da Similarweb apontam para cerca de 21,2 milhões de utilizadores ativos diários norte-americanos para o X no início de janeiro, contra os aproximadamente 19,5 milhões do Threads.

Apesar de estar em segundo lugar, a trajetória de crescimento do Threads nos EUA é notavelmente mais rápida. A plataforma da Meta registou um aumento de quase 42% no último ano, um valor substancialmente superior aos 18% de crescimento do X no mesmo mercado. Este ritmo sugere que a liderança do X poderá estar em risco a médio prazo.

X continua a dominar no computador

No que toca ao acesso via computador, a liderança do X é indiscutível. A plataforma atrai cerca de 150 milhões de utilizadores ou visitas diárias em todo o mundo através do seu website, um valor que ofusca completamente os 9 milhões registados pela presença web do Threads.

A análise da Similarweb estendeu-se ainda a outras plataformas concorrentes, como a Bluesky, iniciada pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey. A rede social, que abriu os seus registos em 2024, conta atualmente com uma base de 3,6 milhões de utilizadores móveis diários, o que representa uma queda acentuada de 44,4% em relação ao ano anterior.

Recentemente, o próprio Dorsey criticou a plataforma, afirmando que a Bluesky estava "a repetir literalmente todos os erros que cometemos enquanto empresa", numa clara alusão ao Twitter.

