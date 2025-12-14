Reddit processa Austrália por proibir as redes sociais para menores de 16 anos
A Austrália decidiu e, apesar do que se poderia pensar, parece que a questão não reúne unanimidade. Segundo o Reddit, a nova lei que impõe a proibição das redes sociais para menores de 16 anos viola os direitos de expressão política dos adolescentes.
Esta sexta-feira, o Reddit apresentou uma ação judicial no tribunal superior da Austrália, com o objetivo de bloquear uma lei recentemente imposta pela Austrália. Segundo o fórum de debate, a nova diretriz viola a "liberdade de comunicação política" dos adolescentes.
Neste sentido, dois adolescentes australianos entraram, também, com uma ação judicial separada, contestando a lei por motivos semelhantes.
Resultado do processo do Reddit pode ditar o futuro deste tipo de proibição
Poucos dias após a entrada em vigor da lei que proíbe a utilização das redes sociais por menores de 16 anos, a Austrália já está a ser confrontada com consequências.
A lei visa proteger crianças e adolescentes dos perigos da Internet, como cyberbullying e conteúdo relacionado a distúrbios alimentares e automutilação. Nesse âmbito, proíbe qualquer pessoa com menos de 16 anos de ter contas nas maiores redes sociais da Internet: entre os serviços afetados estão o TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick e Twitch.
De fora foram deixadas plataformas como Roblox e chatbots de Inteligência Artificial, apesar do destaque que ganharam nas manchetes devido a preocupações com a segurança. No futuro, mais plataformas podem ser adicionadas, no entanto.
O resultado do processo pode ter efeitos abrangentes sobre o futuro deste tipo de lei, especialmente porque outros países consideram implementar medidas semelhantes, em breve.
A Dinamarca e a Malásia estão entre as nações que devem implementar proibições de redes sociais para adolescentes e crianças já no próximo ano, segundo citado.
Recorde-se que outros governos, como o do Reino Unido e vários estados dos Estados Unidos, implementaram requisitos menos drásticos de verificação de idade, também, com o objetivo de proteger as crianças da pornografia e de outros conteúdos online prejudiciais.
Na perspetiva do Reddit, a lei australiana suprime a liberdade dos adolescentes e a sua capacidade de participar em discussões políticas, especialmente quando eles nem sequer têm direito a voto.
Manteremos a nossa posição firme para proteger os jovens australianos de sofrerem danos nas redes sociais. O assunto está a ser julgado pelos tribunais, por isso não é apropriado comentar mais.
Afirmou o Governo do primeiro-ministro Anthony Albanes, à ABC News, numa declaração sobre o processo judicial.
Mas, o Reddit, tem, milhares de milhões, de moderadores, que não permitem discussões políticas, a não ser naqueles antros de discussão, onde há os 5000 milhões de perfis, de personalidades políticas.
Agora, assumem-se como “fórum de discussão política, para maiores de 5 anos, de idade”?
AI Overview:
P: “Como é que o Reddit ganha dinheiro com a sua rede social?”
R: “O Reddit ganha dinheiro principalmente com publicidade, vendendo espaços para marcas dentro da plataforma, mas também está a apostar fortemente na venda de dados para treino de modelos de Inteligência Artificial (IA) e tem modelos de subscrição paga como o Reddit Premium, que remove anúncios e dá benefícios extras.”
Pois, isto não é só liberdade de expressão que está em causa. Reddit, 1º trimestre de 2025: receita de 392 milhões USD (+61% YoY) e lucro líquido de 26 milhões USD.
As alegações da Reddit defende são irracionais, os pais são responsáveis pelos filhos menores, estes não tem direitos políticos, tem direitos humano, são os pais que transmitem as necessidades dos seus filhos aos governos e instituições. Os lucros não estão acima de tudo.
Então isso é algo para os pais decidirem e não governos, porque no final isto é só uma desculpa de usar as criancinhas para controlar a internet.