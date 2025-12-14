PplWare Mobile

Reddit processa Austrália por proibir as redes sociais para menores de 16 anos

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Manuel da Rocha says:
    14 de Dezembro de 2025 às 11:49

    Mas, o Reddit, tem, milhares de milhões, de moderadores, que não permitem discussões políticas, a não ser naqueles antros de discussão, onde há os 5000 milhões de perfis, de personalidades políticas.
    Agora, assumem-se como “fórum de discussão política, para maiores de 5 anos, de idade”?

  2. Max says:
    14 de Dezembro de 2025 às 12:06

    AI Overview:
    P: “Como é que o Reddit ganha dinheiro com a sua rede social?”
    R: “O Reddit ganha dinheiro principalmente com publicidade, vendendo espaços para marcas dentro da plataforma, mas também está a apostar fortemente na venda de dados para treino de modelos de Inteligência Artificial (IA) e tem modelos de subscrição paga como o Reddit Premium, que remove anúncios e dá benefícios extras.”
    Pois, isto não é só liberdade de expressão que está em causa. Reddit, 1º trimestre de 2025: receita de 392 milhões USD (+61% YoY) e lucro líquido de 26 milhões USD.

  3. PJA says:
    14 de Dezembro de 2025 às 12:20

    As alegações da Reddit defende são irracionais, os pais são responsáveis pelos filhos menores, estes não tem direitos políticos, tem direitos humano, são os pais que transmitem as necessidades dos seus filhos aos governos e instituições. Os lucros não estão acima de tudo.

    • guilherme says:
      14 de Dezembro de 2025 às 14:59

      Então isso é algo para os pais decidirem e não governos, porque no final isto é só uma desculpa de usar as criancinhas para controlar a internet.

