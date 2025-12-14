Reddit processa Austrália por proibir as redes sociais para menores de 16 anos

A Austrália decidiu e, apesar do que se poderia pensar, parece que a questão não reúne unanimidade. Segundo o Reddit, a nova lei que impõe a proibição das redes sociais para menores de 16 anos viola os direitos de expressão política dos adolescentes.

Esta sexta-feira, o Reddit apresentou uma ação judicial no tribunal superior da Austrália, com o objetivo de bloquear uma lei recentemente imposta pela Austrália. Segundo o fórum de debate, a nova diretriz viola a "liberdade de comunicação política" dos adolescentes.

Neste sentido, dois adolescentes australianos entraram, também, com uma ação judicial separada, contestando a lei por motivos semelhantes.

Resultado do processo do Reddit pode ditar o futuro deste tipo de proibição

Poucos dias após a entrada em vigor da lei que proíbe a utilização das redes sociais por menores de 16 anos, a Austrália já está a ser confrontada com consequências.

A lei visa proteger crianças e adolescentes dos perigos da Internet, como cyberbullying e conteúdo relacionado a distúrbios alimentares e automutilação. Nesse âmbito, proíbe qualquer pessoa com menos de 16 anos de ter contas nas maiores redes sociais da Internet: entre os serviços afetados estão o TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick e Twitch.

De fora foram deixadas plataformas como Roblox e chatbots de Inteligência Artificial, apesar do destaque que ganharam nas manchetes devido a preocupações com a segurança. No futuro, mais plataformas podem ser adicionadas, no entanto.

O resultado do processo pode ter efeitos abrangentes sobre o futuro deste tipo de lei, especialmente porque outros países consideram implementar medidas semelhantes, em breve.

A Dinamarca e a Malásia estão entre as nações que devem implementar proibições de redes sociais para adolescentes e crianças já no próximo ano, segundo citado.

Recorde-se que outros governos, como o do Reino Unido e vários estados dos Estados Unidos, implementaram requisitos menos drásticos de verificação de idade, também, com o objetivo de proteger as crianças da pornografia e de outros conteúdos online prejudiciais.

Na perspetiva do Reddit, a lei australiana suprime a liberdade dos adolescentes e a sua capacidade de participar em discussões políticas, especialmente quando eles nem sequer têm direito a voto.

Manteremos a nossa posição firme para proteger os jovens australianos de sofrerem danos nas redes sociais. O assunto está a ser julgado pelos tribunais, por isso não é apropriado comentar mais.

Afirmou o Governo do primeiro-ministro Anthony Albanes, à ABC News, numa declaração sobre o processo judicial.