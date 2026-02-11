TikTok lança feed local que usa a localização exata do utilizador. E a privacidade?

A popular rede social TikTok introduziu uma nova funcionalidade que visa conectar os utilizadores aos negócios da sua área. No entanto, este novo "feed local" depende da recolha da localização exata dos utilizadores, o que gerou um debate sobre a troca entre conveniência e privacidade.

Como funciona o novo feed local do TikTok?

O TikTok lançou um feed local nos EUA que permite aos utilizadores descobrir "restaurantes, lojas, museus e eventos imperdíveis" na sua proximidade imediata. Esta funcionalidade é possível através da utilização da localização precisa das pessoas que usam a aplicação, uma mudança que se segue a uma alteração nos termos de serviço da plataforma.

Anteriormente, os termos indicavam que a aplicação poderia recolher uma localização aproximada, mas a recente venda a investidores norte-americanos parece ter alterado essa política para localizações exatas.

Embora a recolha de dados possa ocorrer independentemente da ativação do feed, a funcionalidade em si é opcional. Por predefinição, o feed local encontra-se desativado, sendo necessário que o utilizador aceda às definições da aplicação para o ativar manualmente.

É importante salientar que o objetivo deste feed não é conectar pessoas ou combater a solidão. Pelo contrário, a sua prioridade é destacar negócios locais, sugerindo eventos nas proximidades, novas lojas para visitar e restaurantes para experimentar.

Uma estratégia para atrair pequenas empresas

Esta iniciativa parece fazer parte de uma estratégia mais ampla do TikTok para atrair pequenas e médias empresas para a sua plataforma, tanto criadores de conteúdo como anunciantes.

Conforme nota o TechCrunch, esta abordagem pode também servir como um escudo protetor contra futuras regulamentações e um escrutínio mais apertado, uma vez que a empresa poderá argumentar que um grande número de pequenos negócios depende dos seus serviços para prosperar.

O TikTok afirma que mais de 7,5 milhões de empresas nos EUA utilizam a plataforma para alcançar os seus clientes. Contudo, é de notar que estes dados provêm de um relatório da Oxford Economics, anterior à finalização do acordo de venda da versão norte-americana da aplicação a um grupo de investidores.

Apoiar o comércio local é um objetivo nobre, mas os utilizadores terão de ponderar se o valor acrescentado de um feed dedicado justifica o risco para a sua privacidade. A Oracle é um dos investidores proeminentes no novo TikTok americano, e o seu fundador, Larry Ellison, afirmou em tempos que "os cidadãos terão o seu melhor comportamento quando estiverem sob vigilância constante".

Esta declaração levanta preocupações sobre como os dados de localização precisa poderão ser utilizados.

