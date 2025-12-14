Personalizar o Windows 11 ao máximo? Microsoft oferece 400 temas

Personalizar um sistema operativo é algo que todos querem e procuram de forma constante. No Windows 11 isso nem sempre é simples, tendo muitas vezes de recorrer a apps de terceiros, nem sempre confiáveis. Isso muda agora, com a novidade da Microsoft, que oferece muitos temas para tornar o Windows 11 único.

Microsoft oferece já 400 temas

A Microsoft lançou a secção Temas na Microsoft Store para centralizar a personalização do Windows, com mais de 400 coleções de papéis de parede e cores de destaque. Quem pretende personalizar completamente o seu sistema operativo, mas tem receio dos vários temas de terceiros disponíveis online, a Microsoft Store é agora o local ideal para o fazer.

A Microsoft ativou uma nova secção na loja chamada Temas, um espaço que reúne todos os temas disponíveis para Windows, principalmente coleções de wallpapers acompanhadas de cores de destaque. Embora a possibilidade de instalar temas do Windows através da Microsoft Store não seja novidade, até agora não existia uma área dedicada que organizasse estas coleções de forma clara e acessível.

Com esta mudança, a Microsoft pretende dar-lhes a visibilidade que merecem, reunindo temas gratuitos numa única página e permitindo aplicá-los com somente um clique. Os temas atualmente disponíveis incluem apenas papéis de parede e cores de destaque. Infelizmente ainda não oferecem sons, cursores ou ícones.

Personalizar o Windows 11 ao máximo

Na realidade, funcionam como catálogos visuais que podem interessar ao utilizador se corresponderem ao que este procura no seu sistema. Claro que a maioria é visualmente apelativa. Esta nova secção de Temas oferece mais de 400 pacotes disponíveis, 35 dos quais são novidades na loja.

Além disso, a Microsoft indicou que continuará a trabalhar para “fazer com que cada dispositivo reflita realmente o seu proprietário”, pelo que se espera que muitas outras opções sejam adicionadas no futuro. Quem ainda não vê esta secção na sua Microsoft Store, não se deve preocupar. A disponibilização está a ser gradual e, por enquanto, só está disponível para utilizadores selecionados.

Quem quer ter o Windows 11 ainda mais ajustado ao seu gosto, esta é sem qualquer dúvida a solução ideal. Estes temas trazem o selo da Microsoft e a garantia de segurança e de qualidade, tal como a gigante do software já nos habitou.