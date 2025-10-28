Threads copia concorrência e cria publicações fantasmas que desaparecem em 24 horas

A rede social de mensagens curtas do Meta, o Threads, acrescenta novas funcionalidades para incentivar a espontaneidade. Esta liberdade poderá ser muito interessante, embora possam criar um pouco de caos. As publicações fantasmas estão aqui e tudo poderá ser dito, desaparecendo automaticamente ao fim de 24 horas.

Threads traz publicações fantasmas

A Meta anunciou a chegada de "posts que desaparecem" ou posts fantasma nos Tópicos. Esta é uma novidade que muitos já se habituaram a usar em outras redes sociais. Estes tópicos fantasmas ficarão ativos durante 24 horas, sendo depois arquivados automaticamente. Quaisquer respostas a estas publicações serão redirecionadas para a caixa de entrada privada, e só o utilizador poderá ver quem responde ou gosta da publicação.

O motivo para o lançamento deste novo tipo de post é explicado pela Meta no comunicado de imprensa. Explicou que "os posts fantasma permitem partilhar pensamentos não filtrados e novas opiniões sem a pressão da permanência ou do refinamento".

A intenção do Meta é que os utilizadores utilizem os Threads diariamente, para deixar pensamentos e comentários que lhes ocorram no momento. Ou seja, mais um dos velhos truques do Facebook para o manter ligado às redes sociais durante todo o dia. O Meta percebe bastante disso. Para criar uma mensagem temporária , basta tocar no ícone Fantasma que aparece na gaveta de mensagens.

Temporárias que desaparecem em 24 horas

O Threads nasceu com a intenção de competir com a rede social X. Embora, segundo o Meta, tenha centenas de milhões de utilizadores (porque os utilizadores do Instagram e do Facebook tinham automaticamente uma conta Threads associada), o seu impacto ainda não é tão grande como o da rede social de Elon Musk.

O Meta continua a adicionar novas funcionalidades ao Threads , na esperança de atrair utilizadores. Recentemente, introduziu os anexos de texto , que permitem até 10.000 caracteres para pensamentos mais longos ou excertos de artigos. No verão passado, foi lançada a capacidade de ocultar media ou texto em publicações que contenham spoilers.

Opções como escrever posts longos ou a possibilidade de usar mensagens auto-excluíveis , chamadas de posts fantasmas , são gratuitas no Threads, mas exigem uma subscrição e até o pagamento de aplicações de terceiros no X. É um dos trunfos de Mark Zuckerberg para roubar os utilizadores a Elon Musk. Veremos se ele consegue.