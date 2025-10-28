Marca com menor degradação da bateria não é a Tesla, segundo um estudo com 1300 elétricos

Muito se demonizaram as baterias dos carros elétricos: além de serem dos componentes mais caros, eram aquele que precisaria de ser trocado mais cedo, representando custos adicionais para os proprietários. Segundo um novo estudo, contudo, isto não só não é necessariamente verdade, como a marca com menor degradação da bateria pode surpreender...

A empresa sueca de automóveis usados Kvdbil analisou dados de 1300 veículos elétricos e híbridos plug-in usados para determinar como as baterias dos carros envelheceram. Esta análise é particularmente relevante, tendo em conta o medo associado à potencial degradação do componente.

Além de ter fornecido algumas informações sobre o desempenho dos carros movidos a bateria usados anos depois, a análise ajudou a encontrar o modelo-rei em termos de saúde da bateria.

Kia liderou estudo sobre a saúde da bateria dos carros elétricos

O estudo conduzido pela Kvdbil analisa o Estado de Saúde (em inglês, SoH), uma forma de medir quanta capacidade útil a bateria de um carro elétrico perdeu ao longo do tempo.

Numa amostra de 1366 veículos - 723 veículos elétricos e 643 veículos elétricos híbridos -, oito em cada dez carros estudados mantiveram 90% ou mais da capacidade original da bateria.

Especialmente curioso é o resultado da marca Kia, cujo EV6 apresentou a menor degradação de todos os modelos testados.

Ficámos um pouco surpreendidos por haver tantos que fossem tão bons.

Revelou Martin Reinholdsson, gerente de testes da Kvdbil, segundo o Sweden Herald, explicando que, embora a Kia tenha liderado o estudo, a empresa sueca de automóveis usados concluiu que o estado de saúde da bateria estava mais relacionado com o uso geral e a fatores ambientais do que à fabricante.

Segundo esclareceu, os resultados sobre a saúde da bateria devem-se à "idade, clima, estilo de condução e hábitos de carregamento: eles são fatores bastante importantes no desgaste".

Neste contexto, segue-se o top 10 melhores carros elétricos e híbridos plug-in de entre os modelos analisados:

Top 10 carros elétricos Top 10 carros híbridos plug-in Kia EV6 Kia Sportage Kia e-Niro Kia Optima Tesla Model Y Volvo XC60 Opel Mokka-e Kia Ceed Mazda MX-30 Volvo V60 Audi Q4 e-tron Peugeot 3008 Fiat 500e BMW 530e Volvo XC40 Recharge Volkswagen Passat GTE Citroën e-C4 BMW X1 Volkswagen ID 4 BMW 330e

Conselhos para retardar a degradação de um componente essencial

À medida que os veículos elétricos envelhecem, vai sendo mostrado que o estabelecido receio de que as baterias precisariam de ser descartadas devido à capacidade útil não se confirma, necessariamente.

Segundo a Kvdbil, o proprietário pode tentar retardar a degradação da bateria não carregando o veículo além de 80% regularmente, evitando carregamentos rápidos sempre que possível, evitando operar em condições climáticas extremas e evitando deixar o carro totalmente carregado por longos períodos.

