Professores vão receber 1 € por resposta corrigida nos exames nacionais

O Governo aprovou uma compensação financeira extraordinária para os professores responsáveis pela classificação dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário.

A medida prevê o pagamento de 1 euro por cada resposta corrigida e 12 euros por cada prova reapreciada, abrangendo todas as fases dos exames de 2026.

A decisão foi formalizada através de um despacho assinado pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e aplica-se às classificações da 1.ª fase, 2.ª fase e época extraordinária dos exames nacionais.

Exames nacionais: Há outros valores previstos

Além da remuneração por resposta corrigida e por reapreciação, o despacho estabelece ainda:

10 euros por cada prova corrigida em suporte físico, como acontece nas disciplinas de Geometria Descritiva A e Desenho A;

18 euros por cada prova analisada no âmbito de uma reclamação.

Segundo o Ministério da Educação, a introdução do novo modelo de classificação eletrónica por item, implementado este ano, alterou significativamente a forma como os exames são corrigidos. A digitalização do processo obrigou a uma adaptação dos docentes e a um esforço acrescido durante todas as fases da avaliação.