AIdol desastre: o primeiro humanoide russo caiu e teve convulsões durante a apresentação

A Rússia, com a sua estratégia de guerra, poderá ter-se atrasado nos principais vetores de desenvolvimento que hoje definem o rumo da tecnologia. Áreas como a exploração espacial, a Inteligência Artificial ou a robótica parecem estar em desvantagem no país de Putin. Um exemplo curioso é o do primeiro humanoide russo, o AIdol, que teve convulsões durante a apresentação.

O primeiro humanoide russo com inteligência artificial, chamado AIdol, protagonizou uma cena insólita durante a sua apresentação oficial.

Após poucos segundos em palco, o robô colapsou e começou a convulsionar, tornando-se imediatamente alvo de gozo nas redes sociais.

A promessa tecnológica russa que tropeçou no palco

Desenvolvido pela empresa russa Idol, o AIdol representa a aposta do país em demonstrar a sua capacidade tecnológica num setor em plena expansão.

O robô é alimentado por uma bateria de 48 volts que lhe garante até seis horas de autonomia e integra 77% de componentes fabricados na Rússia, valor que a empresa pretende elevar para 93% nas próximas versões.

A sua estreia decorreu a 10 de novembro, em Moscovo, com pompa e circunstância, ao som da banda sonora de Rocky. No entanto, o entusiasmo durou pouco: o humanoide perdeu o equilíbrio, caiu e chegou a ter espasmos, deixando peças espalhadas pelo chão.

Funcionários apressaram-se a removê-lo da sala, enquanto tentavam disfarçar o incidente. A empresa justificou o sucedido com problemas de calibração e garantiu que o AIdol ainda se encontra em fase de protótipo.

Espero que este erro nos sirva de lição.

Afirmou o diretor executivo, Vladimir Vitukhin.

Uma indústria em plena efervescência

Apesar da explicação, o episódio tornou-se viral e levantou dúvidas sobre o verdadeiro avanço da robótica russa, sobretudo quando comparada com os progressos dos EUA e da China.

Empresas como a 1X Technologies já têm modelos domésticos disponíveis para pré-encomenda, e Elon Musk assegurou recentemente que o seu robô Optimus será “o produto mais importante de todos os tempos”.

Um robô com emoções, mas dificuldades em andar

Segundo a Idol, o AIdol conta com 19 servomotores que lhe permitem expressar mais de uma dúzia de emoções básicas e centenas de microexpressões. A sua pele de silicone foi desenhada para reproduzir movimentos faciais com diferentes graus de firmeza.

O robô pode sorrir, pensar e surpreender-se, tal como uma pessoa.

Explicou Vitukhin.

No entanto, como ficou claro na sua estreia, ainda há um longo caminho a percorrer até que consiga simplesmente caminhar sem cair.