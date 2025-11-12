A sobrevivência num mundo inundado, com Drownlight

Lembram-se de Waterworld, o jogo de Kevin Reynolds e que contava com Kevin Costner no principal papel? Pois bem, Drownlight é o jogo que bem pode ser considerado como o seu sucessor. Venham saber mais...

O filme pós apocalíptico Waterworld, protagonizado por Kevin Costner e que relatava uma realidade da Terra após uma calamidade que inundara a maior parte da superfície terrestre, bem que pode ter sido a fonte de inspiração para este Drownlight.

Em desenvolvimento pelos estúdios indie Fathomlight, Drownlight é um simulador de criação de cidades (city building) que apresenta uma forte componente de sobrevivência, e que decorre num mundo no qual um cataclismo quase dizimou a raça humana, obrigando-os a viver sobre as ondas do mar.

Pelas imagens já disponibilizadas, não deixam de ficar algumas semelhanças entre Drownlight e Frostpunk. Uma série de explosões devastadoras desencadeou tsunamis gigantescos que submergiram os continentes e praticamente varreram a civilização da face da Terra.

Após um longo período à deriva nas águas aparentemente infinitas do novo e único oceano, um pequeno grupo de sobreviventes descobre um farol solitário no meio do oceano.

Ninguém sabe quantas pessoas ainda estão vivas em redor do planeta mas, para estes sobreviventes rapidamente esse farol se torna como a derradeira hipótese para um recomeço. Dessa forma, começa-se a erguer uma nova cidade e sociedade em redor do farol, o último bastião da humanidade.

Neste contexto, o jogador assume o papel do líder que gere esta nova comunidade em franco crescimento e que, como é natural, terá de tomar decisões rígidas. Decisões essas que impactarão o futuro de todos. Cada decisão afeta o delicado equilíbrio entre a sobrevivência e a própria humanidade.

Este farol é a única fonte de luz e esperança da Humanidade mas... exige uma manutenção constante: combustível, energia e recursos. Quando a luz diminui, as pessoas começam a desaparecer.

A missão do jogador é a de desenvolver toda a infraestrutura em redor do farol, de forma a criar uma cidade sustentável, com fornecimento de alimentos, de água e de energia.

Drownlight será lançado em 2026 para PC.