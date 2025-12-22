Bad Robot Games anuncia 4:LOOP, novo shooter cooperativo

A Sony e os estúdios Bad Robot Games anunciaram recentemente 4:LOOP, um novo shooter cooperativo para quatro jogadores. Venham conhecê-lo melhor...

A Sony e os estúdios norte-americanos Bad Robot Games revelaram recentemente o desenvolvimento de 4:LOOP, um shooter cooperativo para quatro jogadores.

Trata-se de um jogo que decorre num novo universo de ficção científica e que recebeu também o seu primeiro trailer que revela um pouco da sua jogabilidade durante os The Game Awards 2025.

4:LOOP encontra-se sob a direção de Mike Booth, criador de Left 4 Dead, e tenta expandir as ideias e mecânicas do género cooperativo ao disponibilizar mapas abertos nos quais os jogadores terão de saber improvisar, gerir riscos e apoiar-se mutuamente.

Entre as novidades que o jogo irá apresentar, destaca-se a possibilidade de carregar e transportar um companheiro caído, uma mecânica que Booth sempre quis incluir nos seus projetos anteriores.

Booth confirmou também que o jogo, com perspectiva na terceira pessoa, incorpora elementos roguelike, focados em potenciar a criatividade do jogador e a rejogabilidade. As partidas destacam-se pela variedade de combinações possíveis entre habilidades e equipamento.

Em 4:LOOP, os jogadores vão aprender com os seus próprios erros tendo de se apoiar nos restantes membros da equipa, para conseguirem atingir os objetivos vivos e salvar o Mundo.

4:LOOP já se encontra disponível para ser adicionado à lista de desejos na PlayStation Store e Steam, estando em desenvolvimento para Playstation 5 e PC.