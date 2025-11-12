Google lança Pixel Drop de novembro! Poder da IA na segurança e nas fotos

A Google acaba de lançar a sua mais recente atualização trimestral de software para os dispositivos Pixel, conhecida como Pixel Drop de novembro. Esta vaga de novidades foca-se na integração profunda da IA para melhorar a segurança, a comunicação e as capacidades de edição de fotos dos utilizadores.

A atualização já se encontra em distribuição global para os modelos Pixel compatíveis, destacando-se por ferramentas inovadoras de IA generativa e de proteção contra burlas.

Revolução das fotos com o 'remix' e a gestão de notificações com IA

Uma das funcionalidades mais visíveis desta atualização é o Remix no Google Mensagens, disponível para o Pixel 6 e posteriores. Esta ferramenta, alimentada por IA generativa, permite aos utilizadores “editar e reimaginar qualquer foto” antes de a enviar numa mensagem.

É possível transformar imagens em estilos visuais distintos, como 3D ou anime, diretamente na aplicação, aumentando a componente divertida e expressiva da comunicação. A Google garante que o recetor consegue ver a imagem editada, independentemente do seu dispositivo.

No que toca à produtividade e ao combate à sobrecarga de informação, a Google introduziu os Resumos de Notificações. Disponível para o Pixel 9 e modelos mais recentes, esta funcionalidade utiliza a IA para gerar “resumos rápidos e digeríveis de conversas” longas ou muito ativas, apresentando a essência da discussão na área de notificações.

A Google sublinhou que a ferramenta foi desenhada para ajudar os utilizadores a acompanhar conversas ocupadas mais rapidamente. Para isso usa resumos alimentados por IA para as notificações, garantindo que não se perde o fio à meada.

Segurança em primeiro lugar: deteção de fraude e notas de chamada

A segurança e a privacidade são um pilar central deste Drop. A nova funcionalidade Deteção de Fraude (Scam Detection) é um escudo contra burlas, concebida para identificar e alertar o utilizador sobre “padrões de discurso comuns usados por burlões” durante chamadas telefónicas. Esta análise é feita no próprio dispositivo (on-device), sem comprometer a privacidade.

A funcionalidade está a ser implementada no Reino Unido, Irlanda, Índia, Austrália e Canadá para o Pixel 9 e modelos superiores (excluindo a série A). Adicionalmente, nos EUA, a proteção estende-se a notificações de mensagens de chat de diversas aplicações, exibindo um aviso de “Provável Fraude” (Likely Scam) quando a IA identifica conteúdo suspeito.

Para alguns mercados (Austrália, Canadá, Reino Unido, Irlanda e Japão), a atualização inclui ainda as Notas de Chamada (Call Notes). Utilizando o modelo Gemini Nano, também on-device, esta função permite gravar chamadas, tirar notas, gerar transcrições e criar um resumo, sendo uma ferramenta valiosa para quem precisa de registar e rever informações de conversas telefónicas importantes.

Otimizações de bateria e personalização

Focada na usabilidade e autonomia, a atualização traz um Modo de Poupança de Energia para o Google Maps. A Google afirma que esta otimização é capaz de prolongar a vida útil da bateria “em até quatro horas em viagens longas”. No entanto, esta melhoria é exclusiva para os modelos mais recentes (Pixel 10 e seus derivados).

A personalização é completada com novos pacotes de temas sazonais “Wicked: For Good”, que permitem aos utilizadores aplicar um conjunto de personalizações (ecrã de bloqueio, ícones, sons) ao sistema com um único toque.

Com o Pixel Drop de novembro, a Google consolida o uso da IA não só para fins criativos, mas como um elemento crucial na proteção digital e na simplificação da gestão da informação quotidiana nos seus smartphones.