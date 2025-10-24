Google Maps no Android Auto recebe mudança que era pedida há meses

É normal a Google mudar as suas interfaces e procurar otimizar o que oferece. O Google Maps tem sido um dos mais visados neste ponto e em especial no Android Auto. Como nem sempre corre como esperado, a Google resolveu agora reverter uma alteração. Esta agrada aos utilizadores, pois era pedida há vários meses.

Google Maps no Android Auto recebe mudança

A Google decidiu reverter uma alteração no Android Auto que não foi bem recebida pelos utilizadores. A partir de agora, a lista suspensa de destinos sugeridos já não será automaticamente expandida ao iniciar o Google Maps.

Com esta modificação, a empresa procura simplificar a experiência de condução e eliminar um ponto de atrito que os utilizadores têm vindo a apontar há algum tempo. Até agora, ao abrir o Google Maps no Android Auto, a lista de destinos sugeridos aparecia automaticamente no ecrã, ocupando espaço e exibindo opções que muitos raramente utilizavam.

Com a nova atualização, aceder a esta lista é simplesmente uma questão de tocar no ecrã uma vez. Exibe a informação num formato de pesquisa em ecrã inteiro. O resultado é uma interface muito mais prática e fácil de navegar do que o antigo menu suspenso.

Mudança na interface era pedida há meses

Muitos utilizadores salientaram que esta nova funcionalidade melhora a experiência. Evita o aparecimento automático de sugestões irrelevantes e permite um acesso mais ordenado aos destinos quando realmente necessário. Os especialistas em usabilidade observam que esta mudança pode exigir um período de adaptação breve. Em particular para os que estavam habituados a fechar manualmente o menu suspenso ao iniciar a aplicação.

No entanto, a principal vantagem é que os toques desnecessários são agora reduzidos e a interface torna-se menos confusa visualmente. Alguns utilizadores sugerem que a Google poderá adicionar uma opção no menu de definições no futuro, permitindo aos utilizadores escolher entre manter a aplicação ativada automaticamente ou aceder manualmente aos destinos sugeridos.

De qualquer forma, este pequeno ajuste no Google Maps para Android Auto melhora a experiência de condução, oferecendo um controlo mais consistente sobre a informação apresentada no ecrã, tornando a navegação mais simples e limpa.