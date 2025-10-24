Microsoft lança Mico: o novo “Clippy” da era da Inteligência Artificial

A Microsoft apresentou o Mico, o novo assistente de IA do Copilot, inspirado no Clippy. Este promete mudar a forma como se usa a IA no Windows e outros produtos. Descubra como funciona, quando chega a Portugal e como muda a interação com a inteligência artificial.

A nova cara do Copilot da Microsoft

A Microsoft apresentou o Mico, um novo avatar de inteligência artificial (IA) que dá um rosto ao seu assistente Copilot. O objetivo é tornar a experiência mais natural e envolvente, através de expressões visuais, sons e cores que reagem às interações do utilizador.

Segundo a empresa, o Mico da Microsoft foi criado para “ouvir, responder e adaptar-se ao utilizador”, dando um toque humano ao Copilot com IA.

Mico e a inspiração no Clippy

Inspirado no icónico Clippy, o histórico assistente do Microsoft Office, o Mico surge como a sua reinvenção para a era da IA generativa. A Microsoft incluiu até uma referência nostálgica: ao tocar várias vezes no avatar, este transforma-se no próprio Clippy, num easter egg.

O assistente de IA da Microsoft estará inicialmente disponível apenas em inglês nos Estados Unidos. Espera-se que a presenaça seja alargada ao Canadá e Reino Unido, mas deverá chegar a Portugal e outros países em breve.

Mico: o novo assistente virtual da Microsoft

Mais do que uma figura animada, o Mico Microsoft representa um salto na forma como interagimos com a tecnologia. O avatar pode recordar conversas, ajustar o tom e aprender com o feedback, tornando o Copilot da Microsoft mais personalizado e dinâmico.

Funções de memória e personalização

O Mico consegue adaptar-se ao estilo de cada utilizador, oferecendo respostas mais contextualizadas e uma experiência de interação mais humana.

Learn Live e Real Talk

A Microsoft introduziu também o modo “Learn Live”, que transforma o Copilot num tutor digital interativo, capaz de explicar conceitos passo a passo. Já o modo “Real Talk” oferece uma voz própria à IA, permitindo conversas mais autênticas.

Humanizar a Inteligência Artificial

A introdução do Mico reflete uma tendência global: humanizar a inteligência artificial. Empresas como a OpenAI e a xAI também têm apostado em avatares de IA e assistentes digitais interativos para tornar a comunicação com máquinas mais próxima da interação humana.

Apesar do entusiasmo, a Microsoft mantém uma abordagem cautelosa. Especialistas alertam para o risco de “psicose de IA”, em que chatbots reforçam crenças incorretas. A empresa garante uma abordagem responsável e transparente no desenvolvimento do Mico.

O futuro do Copilot e do Edge com IA

Para além do Mico, a Microsoft anunciou melhorias no Copilot e no navegador Edge com IA. Entre as novas funções estão:

Resumo automático de páginas;

Integração com emails e calendário;

Execução de tarefas de forma autónoma, como reservar hotéis ou preencher formulários.

Com o lançamento do Mico, a Microsoft reforça a sua aposta em assistentes inteligentes e consolida a sua posição no mercado da inteligência artificial aplicada à produtividade. O novo “Clippy” está de volta — agora com personalidade, memória e voz própria.