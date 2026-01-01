ChatGPT previu o valor do S&P 500 para o final de 2026

O ano de 2025 tem sido, de uma forma geral, lucrativo para o índice de referência S&P 500. Com 2026 à porta, as expectativas sugerem que este poderá atingir a meta dos 7000 pontos, impulsionado pelo domínio contínuo das grandes tecnológicas, as chamadas Big Tech.

O S&P 500 é o principal índice bolsista dos Estados Unidos, composto pelas 500 maiores empresas cotadas nas bolsas NYSE e NASDAQ.

Representando cerca de 80% da capitalização do mercado americano, é considerado o barómetro da saúde económica mundial. Com gigantes como a Apple e a Microsoft, é o padrão de referência para investidores e fundos, globalmente.

As previsões do ChatGPT para 2026

Para tentar antever o comportamento do mercado em 2026, a equipa do Finbold recorreu ao ChatGPT, o modelo de Inteligência Artificial da OpenAI. Como é seu apanágio, o chatbot delineou vários cenários possíveis.

No cenário base, a IA projetou que o S&P 500 termine o ano de 2026 nos 7600 pontos, num crescimento de aproximadamente 10% a 12% face aos níveis atuais.

Esta previsão baseia-se num crescimento constante dos lucros, avaliações resilientes e um desagravamento gradual da política monetária.

O modelo antecipou que os lucros das empresas do S&P 500 cresçam entre 7% e 9% em 2026, suportados por:

Monetização da IA : o retorno real dos investimentos feitos em IA;

: o retorno real dos investimentos feitos em IA; Margens de software : expansão das margens no setor tecnológico;

: expansão das margens no setor tecnológico; Automação industrial: adoção crescente de tecnologias de automação em diversos setores.

Curiosamente, a IA prevê uma rotação de mercado. Ou seja, após um período dominado pelas tecnológicas de grande capitalização, a liderança poderá alargar-se a setores como o financeiro, industrial, infraestruturas energéticas e saúde.

IA desenhou cenários otimistas e pessimistas

Cenário bullish (otimista)

Num contexto mais favorável, o S&P 500 poderia disparar para valores entre os 8300 e 8500 pontos. Para isto, seria necessário um alívio monetário mais rápido do que o previsto e ganhos de produtividade massivos derivados da IA.

Cenário bearish (pessimista)

Se a inflação persistir e as taxas de juro se mantiverem elevadas, o modelo prevê uma queda para o intervalo dos 6500 a 6800 pontos, possivelmente acompanhada por uma recessão ligeira.

Embora estas previsões sejam curiosas, importa reforçar que são baseadas em algoritmos. Como é do conhecimento até dos investidores menos experientes, o mercado financeiro está sujeito a inúmeras variáveis imprevisíveis.