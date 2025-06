Revolut já tem as suas primeiras ATM em Espanha. E são bonitas!

A Revolut, a aplicação financeira com mais de 55 milhões de clientes em todo o mundo, apresentou oficialmente as suas próprias caixas automáticas (ATM) em Espanha. Este lançamento reimagina uma das infraestruturas financeiras mais negligenciadas e marca um passo importante na expansão da sua presença física, oferecendo maior conveniência aos utilizadores.

Como mercado piloto, Espanha irá receber as primeiras 50 caixas automáticas da Revolut, distribuídas entre Madrid e Barcelona, com mais 150 unidades a serem implementadas noutras grandes capitais como Valência e Málaga, perfazendo um total de 200 ATM instalados no país no futuro. As máquinas serão estrategicamente colocadas em locais proeminentes e com grande afluência.

Os utilizadores da Revolut poderão sempre verificar a ATM mais próxima através de um mapa integrado na aplicação, que inclui detalhes sobre horários de funcionamento, moradas e direções.

Espanha torna-se assim o primeiro mercado a receber este novo produto físico da Revolut, com planos futuros de expansão para outros mercados na Europa a partir de 2026, incluindo a Alemanha, Itália e Portugal.

Uma das principais vantagens para os clientes Revolut é a possibilidade de levantar dinheiro sem taxas adicionais nas ATM. Os não-clientes da Revolut também podem usar as máquinas por uma taxa competitiva, tornando-as uma alternativa inteligente às ATM tradicionais com elevadas taxas de câmbio e transparência limitada.

Com um design elegante, a nova ATM possui um grande ecrã tátil de 32 polegadas, proporcionando uma experiência de utilizador intuitiva e envolvente.

Principais características das caixas ATM da Revolut