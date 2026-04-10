É fiador de um empréstimo? Saiba com rigor os riscos e direitos em Portugal
Ser fiador de um empréstimo, continua a ser uma decisão de grande responsabilidade. Apesar de muitas vezes surgir num contexto de confiança pessoal ou familiar, a realidade legal e bancária em Portugal torna esta posição potencialmente arriscada. Abaixo fica um guia atualizado, claro e rigoroso, sobre o que deve mesmo saber.
Empréstimo: ser fiador é assumir uma dívida que não é sua
Ao aceitar ser fiador, está a garantir ao banco que a dívida será paga, mesmo que não seja por si contraída.
Na prática:
- Se o devedor falhar, o banco pode exigir-lhe o pagamento.
- O seu património e rendimentos podem ser afetados.
- Pode ficar com o seu nome associado a incumprimentos.
Este enquadramento está previsto no Código Civil Português, que regula a figura da fiança.
Não pode simplesmente deixar de ser fiador
Um dos maiores equívocos é pensar que pode desistir da fiança a qualquer momento. Não pode.
Para deixar de ser fiador, é necessário:
- acordo do devedor
- aceitação do banco
- normalmente, apresentação de nova garantia ou novo fiador
Sem estes três elementos, a sua obrigação mantém-se.
O mito do “benefício da excussão prévia”
A lei prevê que o devedor seja o primeiro a responder pela dívida. No entanto, na prática atual:
- A maioria dos contratos inclui a cláusula de fiador solidário e principal pagador.
- Isto significa que o banco pode exigir-lhe diretamente o pagamento, sem recorrer primeiro ao devedor.
Ou seja, embora o direito exista no papel, na maioria dos casos não se aplica.
E se tiver de pagar? Pode recuperar o dinheiro
Se acabar por pagar a dívida:
- Tem direito a exigir o valor ao devedor.
- Passa a ser credor dessa dívida.
Contudo, esta proteção é limitada, pois se o devedor não tem capacidade financeira, dificilmente conseguirá recuperar o dinheiro.
Renegociação do crédito: pode libertar o fiador?
Depende. Alterações profundas ao contrato podem exigir novo acordo e eventualmente libertar o fiador. Mas muitas renegociações mantêm todas as garantias iniciais.
Na prática, os bancos tendem a preservar o fiador sempre que possível.
O Banco de Portugal reforçou nos últimos anos:
- deveres de informação
- transparência nos contratos
- avaliação da capacidade financeira dos intervenientes
Ainda assim, não existe proteção especial para fiadores em incumprimento. A responsabilidade mantém-se praticamente igual à do devedor.
Empréstimo: antes de aceitar ser fiador, pense bem
Antes de assinar:
- Avalie a estabilidade financeira do devedor.
- Perceba todas as cláusulas do contrato.
- Confirme se está a abdicar de direitos (como a excussão prévia).
- Considere o impacto na sua própria capacidade de crédito.
Em resumo...
Ser fiador não é um gesto simbólico. É um compromisso legal sério, com consequências reais. A legislação mantém-se estável, mas a prática bancária evoluiu no sentido de proteger mais as instituições do que os fiadores. Por isso, mais do que nunca, a melhor proteção é a prevenção.
Aceitar ser fiador de um emprestimo deve ser uma decisão ponderada, informada e tomada com plena consciência dos riscos envolvidos.