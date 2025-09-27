China revela veículo elétrico que pode ejetar violentamente a bateria em caso de incêndio

O governo chinês anunciou que, a partir de 1 de julho de 2026, entrará em vigor uma nova norma de segurança obrigatória para as baterias de veículos elétricos, designada como GB 38031-2025. Esta regulamentação estabelece que as baterias não podem incendiar ou explodir, mesmo em situações de fuga térmica interna. Para ir ao encontro da lei, uma marca chinesa criou um sistema que ejetar violentamente a bateria em caso de incêndio. O vídeo é revelador e... preocupante!

O problema dos incêndios em veículos elétricos

Incêndios em veículos elétricos são notoriamente difíceis de apagar e exigem quantidades enormes de água para serem extintos.

É um dos aspetos menos positivos dos VEs e que pode ter consequências devastadoras para qualquer condutor que tenha o azar de sofrer um acidente.

Em resposta, engenheiros chineses surgiram com uma solução surpreendente... e caótica. Em colaboração com o Centro Técnico e de Investigação de Reparação de Colisões de Veículos da China, os engenheiros desenvolveram um sistema de ejeção de bateria que dispara o conjunto defeituoso para fora da lateral do veículo, como se fosse uma enorme torrada.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram um pack de bateria a deitar fumo a ser expelido para fora da lateral de um SUV elétrico, aterrado numa plataforma a cerca de seis metros de distância.

Reações e críticas à tecnologia

Mas se a solução vai vingar continua a ser altamente duvidoso. Para começar, o pack de lítio-íon disparado poderia facilmente provocar ainda mais ferimentos, ou pior, incendiar outro carro ou até um peão inocente.

Os detalhes também são escassos. Vários fabricantes de automóveis já negaram estar envolvidos nesta demonstração invulgar, como relata o CarScoops.

Segundo o jornal estatal chinês Epoch Times, a demonstração gerou fortes críticas. Embora alguns meios de comunicação tenham apontado para a empresa chinesa Joyson Electronics, esta negou qualquer envolvimento no projeto.

A fabricante iCar também rejeitou qualquer ligação depois de utilizadores notarem que o veículo no vídeo se assemelhava ao SUV crossover 03T da marca.