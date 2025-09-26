ChatGPT Pulse: OpenAI lança assistente que fala consigo mesmo sem ser solicitado

A OpenAI está a transformar o ChatGPT de uma ferramenta reativa para um assistente proativo com o lançamento do Pulse. Esta nova funcionalidade antecipa-se à sua rotina diária e entrega informações úteis antes mesmo de serem solicitadas.

ChatGPT falará consigo mesmo sem lhe pedir nada

Imagine receber uma notificação no seu telemóvel que não é do seu calendário ou e-mail, mas sim do ChatGPT. É precisamente esta a premissa do Pulse, a mais recente inovação da OpenAI, que procura de forma proativa fornecer um resumo personalizado do seu dia.

Apresentado sob a forma de cartões temáticos, este resumo permite uma visualização rápida ou uma análise mais aprofundada, consoante a sua necessidade. A grande mudança reside no facto de o assistente deixar de aguardar por uma pergunta para começar a oferecer ideias e sugerir os próximos passos, aprendendo continuamente com as suas conversas, o seu feedback e, caso o autorize, com aplicações externas como o Google Calendar.

Disponível em fase de pré-visualização, o Pulse está, para já, limitado à aplicação móvel do ChatGPT para os subscritores do plano Pro. O chatbot mantém a sua capacidade de responder a pedidos, adicionando agora esta nova camada de proatividade. A OpenAI quer que o ChatGPT esteja presente antes mesmo de o utilizador sentir a sua necessidade.

De um chatbot reativo a um assistente pessoal proativo

O mecanismo do Pulse é discreto. Todas as noites, o sistema analisa as conversas e o histórico de interações recentes para compilar um conjunto de cartões com informação relevante. No dia seguinte, estes cartões são apresentados na aplicação como um resumo diário que pode ser consultado em segundos.

O conteúdo é efémero e desaparece no final do dia, a menos que seja guardado no histórico de conversas. Cada cartão é também um ponto de partida para uma nova interação, permitindo pedir esclarecimentos ou explorar os passos seguintes, o que transforma a experiência de uma simples leitura numa conversa contínua.

A personalização é construída com base em interações simples. O utilizador pode avaliar cada sugestão com um polegar para cima ou para baixo, solicitar a inclusão de um tópico específico no próximo resumo ou indicar o que não considera útil.

O Pulse recolhe este feedback e aplica-o no ciclo de análise noturno seguinte. A OpenAI garante que todo o histórico de personalização é acessível e reversível, podendo ser consultado ou eliminado a qualquer momento. Para mitigar riscos, cada conjunto de cartões passa por verificações de segurança que bloqueiam conteúdos que violem as políticas da plataforma.

Teria um gestor da sua informação pessoal?

Uma das funcionalidades mais promissoras é a capacidade de conectar o Gmail e o Google Calendar. Com esta integração, o Pulse pode, por exemplo, sugerir um esboço da agenda para uma reunião, lembrar da compra de um presente de aniversário ou recomendar restaurantes com base numa viagem agendada.

Estas integrações vêm desativadas por defeito e são geridas nas definições da aplicação. Embora a OpenAI sublinhe que estas ligações melhoram drasticamente a relevância das sugestões, é inegável que também expandem a quantidade de informação pessoal gerida pelo assistente.

Os exemplos de utilização são variados: desde dicas para preparar um jantar rápido a lembretes relacionados com uma viagem, passando por sugestões de treino para um triatlo. No ChatGPT Lab, estudantes que testaram a ferramenta relataram que a sua utilidade se tornou mais evidente quando começaram a orientá-la com pedidos específicos.

Um dos relatos mencionou que, após uma conversa sobre a organização de uma viagem a Taiwan, o sistema ofereceu proativamente passos práticos para otimizar trajetos de comboio, algo que o utilizador não teria pensado em procurar por si mesmo.

Apesar dos contínuos investimentos da OpenAI na segurança do seu chatbot, especialistas em cibersegurança advertem que o risco nunca é nulo. Um caso documentado pela Radware, embora já corrigido, demonstrou como um e-mail adulterado conseguiu levar uma funcionalidade do ChatGPT a expor dados sensíveis.

Este exemplo serve como um lembrete de que a integração de informação pessoal em assistentes de IA aumenta a exposição e exige uma vigilância constante por parte do utilizador.

