AirPods estão a transformar-se! Estas funcionalidades poderão chegar já em 2025

A Apple parece estar a preparar uma atualização enorme para os seus populares auriculares sem fios, os AirPods. Novas funcionalidades, focadas na interação e qualidade sonora, poderão ser reveladas já em 2025.

Novas formas de interagir e capturar momentos com os AirPods

De acordo com informações veiculadas pelo 9to5Mac, a Apple está a desenvolver novas formas de interação para os AirPods. Uma das mais aguardadas é a capacidade de controlar a câmara do iPhone diretamente a partir dos auriculares.

Semelhante ao que acontecia com os antigos EarPods, os utilizadores poderão, com um simples toque no sensor de força, capturar fotografias. Esta funcionalidade será particularmente útil para fotografias de grupo ou em situações onde o iPhone está montado num tripé.

Adicionalmente, preveem-se novos gestos, incluindo um que permitirá gerir a funcionalidade de "Deteção de Conversa". Esta funcionalidade, que reduz automaticamente o volume da música quando o utilizador começa a falar, poderá ter o seu volume ajustado através de movimentos de cabeça.

Os gestos já desempenham um papel crucial na forma como os utilizadores interagem com os seus dispositivos através dos AirPods. Atualmente, é possível usar movimentos de cabeça para atender ou recusar chamadas e responder a notificações.

🎯 Apple tem na mira funcionalidades pensadas para o conforto

Para além das novidades na interação, especula-se que a Apple poderá introduzir um "modo de suspensão". Este modo permitiria pausar automaticamente a reprodução de áudio caso o utilizador adormeça enquanto ouve podcasts ou música para relaxar, o que elimina a necessidade de configurar temporizadores.

Há indicações de que esta funcionalidade poderá ser ativada de forma automática com o auxílio do Apple Watch, embora os pormenores ainda sejam escassos.

No que diz respeito à qualidade sonora, os rumores apontam para um esforço da Apple em aprimorar as capacidades do microfone. Os engenheiros de Cupertino estarão, alegadamente, a desenvolver um modo de microfone similar ao que se espera no iPhone 16, capaz de isolar a voz do utilizador com recurso a IA.

Caso as informações se confirmem, estas novas funcionalidades para os AirPods seriam apresentadas durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2025, com a keynote de abertura agendada para 9 de junho. Tradicionalmente, a Apple utiliza este evento para desvendar as novidades de software que serão implementadas ao longo do ano.

