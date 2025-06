Nothing Headphone (1): primeiros auscultadores over-ear da empresa já têm data de chegada!

A Nothing tem crescido consistentemente, com produtos visualmente diferentes e cativantes. Indo além das categorias que já lhe conhecemos, a marca irá introduzir outra: prepare-se para a chegada do Nothing Headphone (1).

Em julho, além do "verdadeiramente emblemático" Phone (3), a Nothing estrear-se-á numa nova corrida: a dos auscultadores.

No evento de lançamento global, marcado para o dia 1 de julho e a ter lugar no seu mercado doméstico, em Londres, a Nothing apresentará o primeiro produto na categoria de áudio over-ear.

Segundo Carl Pei, fundador e diretor-executivo da Nothing, enquanto falava no palco do SXSW London, esta quinta-feira, os auscultadores têm sido um produto pedido por muitos dos utilizadores da marca.

O smartphone é o produto mais importante hoje, mas isso não significa que será o produto mais importante para sempre.

Disse o fundador da marca britânica, partilhando, além disso, que o foco no design é, para a empresa, "uma necessidade".

[Vídeo original]

Apesar da entrada na categoria dos auscultadores over-ear, a Nothing tem já produtos no segmento do áudio. A estreia deu-se com os auriculares Ear 1, que conhecemos também no mês de julho, mas em 2021.

No mesmo evento, em Londres, Carl Pei falou ainda sobre o futuro dos smartphones, o sucesso da Nothing até o momento, a cocriação da comunidade e muito mais.