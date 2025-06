Shein acusada de “padrões obscuros” por organização europeia

Apesar de ser globalmente utilizada, pelo vasto catálogo de produtos baratos, a Shein volta a ser acusada de práticas duvidosas. A reclamação volta a ser feita pela Organização Europeia de Consumidores (em inglês, BEUC), que acusa a plataforma de e-commerce de "padrões obscuros".

Na quinta-feira, a organização pan-europeia de consumidores BEUC apresentou uma reclamação à Comissão Europeia contra Shein pela utilização de "padrões obscuros", estratégias destinadas a fazer com que as pessoas comprem mais na sua aplicação e no seu site.

Num relatório publicado aquando da reclamação, a organização cita "práticas comerciais agressivas" como as seguintes:

Pop-ups que instam os clientes a não sair da aplicação ou arriscar perder promoções;

Temporizadores de contagem regressiva que criam pressão de tempo para concluir uma compra;

Scroll infinito na sua aplicação.

Além disso, a BEUC menciona o uso frequente de notificações, com um telemóvel a receber 12 notificações da aplicação num único dia.

Shein alega cumprir as leis e regulamentos europeus

Segundo Agustin Reyna, diretor-geral da BEUC, numa entrevista, citada pela Reuters, "para a moda rápida, é necessário ter volume, é necessário ter consumo em massa, e estes padrões obscuros são concebidos para estimular o consumo em massa".

Para nós, para serem satisfatórios, eles precisam de se livrar desses padrões obscuros, mas a questão é se terão incentivo suficiente para o fazer, sabendo o impacto potencial que isso pode ter no volume de compras.

Num comunicado, a Shein respondeu que já está a "trabalhar de forma construtiva com as autoridades nacionais de defesa do consumidor e a Comissão Europeia para demonstrar o nosso compromisso em cumprir as leis e regulamentos da [União Europeia]", acrescentando que a BEUC não aceitou o seu pedido de reunião.

Entretanto, a BEUC observou que os "padrões obscuros" são amplamente utilizados por retalhistas de vestuário do mercado de massa e apelou à rede de proteção ao consumidor para incluir outros retalhistas na sua investigação.

