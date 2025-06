Imagina-se a receber uma encomenda pelas mãos de um robô? Amazon vai testá-lo!

Os robôs humanoides são já uma realidade, estando várias empresas a aprimorar as capacidades das suas criações. Enquanto isso, contudo, o público pensa nas máquinas a serem utilizadas em fábricas ou outros ambientes controlados, a executar tarefas repetitivas, por exemplo. Imagina-se a ter um robô humanoide à sua porta para lhe entregar uma encomenda? Essa realidade já esteve mais longe, pois a Amazon vai testá-lo!

Atualmente, as entregas da Amazon são feitas por mais de 20.000 carrinhas elétricas Rivian, e espera-se que esse número aumente para 100.000 até ao final da década.

Se para já as carrinhas da Rivian são conduzidas e as encomendas da Amazon são entregues por seres humanos, eventualmente pode bater-lhe à porta um robô humanoide.

Ao The Information, uma pessoa familiarizada com o assunto contou que a Amazon construiu uma instalação para testar robôs humanoides num ambiente fiel ao das entregas no mundo real.

Amazon quer robôs humanoides a entregar encomendas

Como parte do projeto, "a Amazon está a ajustar os últimos detalhes de um «parque humanoide», uma pista de obstáculos interna num dos escritórios da empresa em São Francisco, onde em breve testará esses robôs".

Conforme partilhado, a empresa de retalho online terá uma carrinha de entregas elétrica Rivian no local para testar os robôs à medida que entram e saem do veículo, levando as encomendas até às portas dos clientes.

O objetivo passará por ter robôs humanoides a viajar na parte de trás das carrinhas elétricas da Rivian e a saltar para entregar as encomendas.

Apesar de o plano passar por testar vários robôs humanoides, a fonte menciona apenas um da Unitree, da China.

Além disso, a Amazon estará a trabalhar no seu próprio software para alimentar os robôs humanoides, com base no DeepSeek-VL2 e no Qwen, da Alibaba, com sede na China.

A Amazon reúne uma vasta experiência na utilização de robôs e robôs humanoides nas suas operações. No entanto, esses foram utilizados para tarefas em armazéns, por exemplo, e não para estar em contacto direto com o cliente, aquando da entrega de uma encomenda.