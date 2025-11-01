Segurança Social: quanto pode receber de subsídio de doença?

Nos momentos de maior vulnerabilidade, como a doença, sua ou de um familiar próximo, é fundamental saber com o que pode contar. Saiba quanto pode receber de subsídio de doença.

Através do preenchimento de um breve questionário, o Simulador de Doença, disponível no Portal da Segurança Social, dá-lhe informação sobre o cálculo estimado do valor da prestação a receber.

O simulador tem em consideração o Subsídio de Doença, o Subsídio para Assistência a Filho, o Subsídio para Assistência a Neto e o Subsídio de Assistência a Filhos com Deficiência, Doença Crónica ou Doença Oncológica.

Como aceder ao Simulador de Doença?

Entre no Portal da Segurança Social e depois clique em "Simuladores" no menu principal. Escolha "Simulador de Doença".