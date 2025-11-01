Huawei quer ajudar numa Europa Verde e mais Inteligente

A Huawei reforçou o seu compromisso com a construção de uma Europa mais verde e inteligente, ao realizar o 10.º Huawei Connect Europe, em Madrid, a 30 de outubro, sob o lema “All Intelligence, Greener Europe”.

Em 5 anos, IA "contribuirá" com 22,3 mil milhões de dólares para a economia global

O evento reuniu líderes da indústria, especialistas e parceiros da Huawei de todo o mundo, para discutir como a Inteligência Artificial (IA) e outras tecnologias estão a acelerar as transições digital e verde no continente.

David Wang, Executive Diretor of the Board da Huawei, destacou a velocidade da transformação digital, ao afirmar que "o mundo inteligente está a aproximar-se mais depressa do que imaginávamos”, e explicando que “em apenas cinco anos, a IA, por si só, contribuirá com 22,3 mil milhões de dólares para a economia global".

Wang sublinhou ainda que a próxima década será crítica para a Europa: “a IA, o 5G e a energia verde irão mudar a educação, os cuidados de saúde, as finanças, a indústria e todos os outros sectores”.

Neste cenário, Leo Chen, Senior Vice President and President of Enterprise Sales da Huawei, destacou a vontade da Huawei de “impulsionar a transformação digital e inteligente do continente, através do investimento em inovação tecnológica, do reforço dos ecossistemas de parceiros e do desenvolvimento de talentos”.

No evento, a Huawei apresentou várias inovações tecnológicas destinadas a acelerar a transformação digital das empresas europeias, entre as quais o HUAWEI eKit 4+10+N, uma solução desenhada para facilitar a adoção tecnológica por parte das PMEs (Pequenas e Médias Empresas) em quatro áreas principais - escritórios, negócios, educação e saúde inteligentes. Desta forma, a Huawei contribui para que as empresas parceiras possam ter melhores serviços, atendendo às suas necessidades, através da inteligência artificial.

Foi ainda anunciado o SHAPE 2.0, uma atualização do programa de parcerias da Huawei, que visa capacitar os parceiros de distribuição a oferecerem soluções e serviços mais completos e baseados em cenários reais.

Já na área de desenvolvimento de talento, a Huawei tem trabalhado com universidades e instituições, para criar valor para as comunidades locais, através das Academias TIC da Huawei, laboratórios conjuntos e programas de certificação.

Veja-se que, em Portugal, são inúmeros os programas já desenvolvidos nesta área. Desde academias de verão destinada a jovens mulheres universitárias, que oferecem workshops, debates e masterclasses sobre tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento pessoal; até ao Programa de Bolsas da Huawei que já atribui uma centena de bolsas de estudo, num valor total que ascende a 500.000€, a estudantes do ensino superior em Portugal nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Energias Renováveis, com o objetivo de promover o talento nacional.