Portal das Finanças: autenticação reforçada com código por SMS

A autenticação no Portal das Finanças passou a ser reforçada por um código de verificação enviado por SMS, desde ontem, terça-feira. Através deste duplo fator de verificação, a proteção dos utilizadores torna-se mais robusta.

A partir de ontem, o Portal das Finanças conta com um sistema de autenticação reforçada. Para entrarem na sua Área Pessoal, os contribuintes poderão recorrer a um código de verificação enviado por SMS.

Até agora, era possível autenticar-se através do NIF e código de acesso, ou fazendo a autenticação com o Cartão de Cidadão ou a Chave Móvel Digital.

O código de verificação "adiciona uma camada extra de proteção no acesso à área reservada do contribuinte no Portal das Finanças", procurando prevenir "acessos não autorizados", segundo o Ministério das Finanças, que tem a direção sobre a Autoridade Tributária (AT).

Contacto telefónico deve estar confirmado junto da AT

Inicialmente, esta modalidade não estará disponível para todos os contribuintes. Numa nota enviada à Lusa, o Ministério das Finanças explica que "a adesão ao duplo fator de autenticação já está disponível para os contribuintes sem atividade empresarial e irá ser gradualmente disponibilizada aos contribuintes individuais com atividade empresarial e às pessoas coletivas".

Para aderir ao duplo fator, o cidadão "deve ter o contacto telefónico registado e confirmado junto da AT".

Segundo a informação avançada, após aderir, "sempre que se autenticar no Portal das Finanças, com o NIF e a senha de acesso, a AT envia, por SMS, um código de verificação único que o contribuinte terá de introduzir para aceder à sua área reservada".