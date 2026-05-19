Vodafone lança nova geração de “Fiber to the Room” com Wi-Fi 7
A Vodafone Portugal lança, esta semana, a nova geração do “Vodafone Fiber to the Room” (FTTR), uma solução pioneira e exclusiva no mercado português, que leva a fibra ótica a todas as divisões da casa, garantindo a melhor experiência de conectividade.
Fiber to the Room: serviço de fibra pioneiro na Europa, exclusivo da Vodafone
Depois da introdução desta tecnologia no mercado europeu pela Vodafone, o FTTR evolui agora de forma significativa e a um preço mais acessível, para chegar ainda mais Clientes.
A nova versão assenta numa arquitetura técnica totalmente renovada, que combina simplicidade de instalação e novos equipamentos com tecnologia de ponta, adaptada às necessidades especificas de cada casa:
Wi-Fi 7 para mais velocidade, menor latência e estabilidade
Com a integração do Wi-Fi 7 (4K QAM e Multi‑link), a mais recente tecnologia wireless, o FTTR oferece ganhos significativos em velocidade e de desempenho, com estabilidade e baixa latência, mesmo com múltiplos dispositivos ligados em simultâneo.
Fibra de ponta a ponta até cada ponto de acesso
A fibra transparente continua a ser instalada de forma discreta no ambiente doméstico, agora ligada a equipamentos mais compactos, eficientes e com design integrado.
A partir do router principal Wi-Fi 7 de última geração, totalmente integrado com a rede Vodafone para melhor desempenho, a fibra transparente entra na casa e conecta-se a pontos de acesso Wi-Fi 7 dedicados em cada divisão, permitindo velocidades de 1 Gbps reais em toda a casa, para a melhor experiência de internet e Wi-Fi em utilizações simultâneas e de máxima exigência.
Cobertura completa em casa
Com componentes aprimorados, o novo FTTR assegura uma rede homogénea (ainda mais estável e rápida, com baixa latência) em todas as divisões. Ideal para reforçar o desempenho em zonas críticas da casa e suportar necessidades intensivas de conectividade, como streaming em alta-definição, gaming online ou utilização de soluções de smart home.
A instalação é assegurada por técnicos especializados da Vodafone, garantindo uma implementação profissional, com integração cuidada e discreta da fibra no ambiente doméstico e uma configuração personalizada do serviço.
Mais acessível e competitivo
A Vodafone reduz de forma significativa o custo desta solução, tornando‑a acessível a um maior número de Clientes e a casas de todas as dimensões. O serviço pode agora ser adicionado a partir de 5 euros por mês, dependendo do número de pontos de acesso necessários na residência, representando uma descida relevante de preço face à geração anterior. Também os equipamentos e a instalação especializada passam a ter um custo mais competitivo.
O Fiber to the Room é um serviço de fibra pioneiro na Europa, exclusivo da Vodafone. Com a nova geração desta solução, a Operadora reforça a sua aposta em soluções inovadoras, que asseguram uma experiência de conectividade mais robusta, fiável e preparada para as necessidades atuais e futuras dos seus Clientes.
FTTR algo que a Vodafone já tem desde 2023 mas que tem sido um flop, parece que voltaram a carga…
Estes descobriram agora o Wi-Fi 7, já vêm tarde. Não inovam nada, não investem. Em vez disso andam a brincar aos routers, que, apesar da publicidade, têm menos capacidade de processamento do que um microprocessador duma máquina de lavar xD
E eu aqui com Digi com o ONT diretamente ligado a uma máquina com Opnsense. Até vlans meti pelo meio. Net de “qualidade empresarial” por 10 euros por mês. Bufferbloat a+. O gráfico do jitter no cs2 é uma linha reta em qualquer servidor.
Esses da Telecel nem deixam usar um router próprio. Serviço caro e fraco para enganar quem não percebe de redes. De que serve Wi-Fi 7 se ligas o qbittorrent e os pings passam para a casa das centenas? Porque o bittorrent spama ligações que têm de ser mantidas numa tabela de nat + firewalls + whatever e o cpuzito não aguenta. Sure, é bom para enganar papalvos com speedtests (depois da ligação estar em fast-path no asic) mas e o resto?
PS: estes tipos da Telecel são tão fracos que nem ipv6 têm na rede móvel. Uma vergonha.