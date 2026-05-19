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Vodafone lança nova geração de “Fiber to the Room” com Wi-Fi 7

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Guilherme says:
    19 de Maio de 2026 às 15:59

    FTTR algo que a Vodafone já tem desde 2023 mas que tem sido um flop, parece que voltaram a carga…

    Responder
  2. Byte Bandit says:
    19 de Maio de 2026 às 16:28

    Estes descobriram agora o Wi-Fi 7, já vêm tarde. Não inovam nada, não investem. Em vez disso andam a brincar aos routers, que, apesar da publicidade, têm menos capacidade de processamento do que um microprocessador duma máquina de lavar xD
    E eu aqui com Digi com o ONT diretamente ligado a uma máquina com Opnsense. Até vlans meti pelo meio. Net de “qualidade empresarial” por 10 euros por mês. Bufferbloat a+. O gráfico do jitter no cs2 é uma linha reta em qualquer servidor.
    Esses da Telecel nem deixam usar um router próprio. Serviço caro e fraco para enganar quem não percebe de redes. De que serve Wi-Fi 7 se ligas o qbittorrent e os pings passam para a casa das centenas? Porque o bittorrent spama ligações que têm de ser mantidas numa tabela de nat + firewalls + whatever e o cpuzito não aguenta. Sure, é bom para enganar papalvos com speedtests (depois da ligação estar em fast-path no asic) mas e o resto?

    PS: estes tipos da Telecel são tão fracos que nem ipv6 têm na rede móvel. Uma vergonha.

    Responder

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