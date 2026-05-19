Vodafone lança nova geração de “Fiber to the Room” com Wi-Fi 7

A Vodafone Portugal lança, esta semana, a nova geração do “Vodafone Fiber to the Room” (FTTR), uma solução pioneira e exclusiva no mercado português, que leva a fibra ótica a todas as divisões da casa, garantindo a melhor experiência de conectividade.

Fiber to the Room: serviço de fibra pioneiro na Europa, exclusivo da Vodafone

Depois da introdução desta tecnologia no mercado europeu pela Vodafone, o FTTR evolui agora de forma significativa e a um preço mais acessível, para chegar ainda mais Clientes.

A nova versão assenta numa arquitetura técnica totalmente renovada, que combina simplicidade de instalação e novos equipamentos com tecnologia de ponta, adaptada às necessidades especificas de cada casa:

Wi-Fi 7 para mais velocidade, menor latência e estabilidade

Com a integração do Wi-Fi 7 (4K QAM e Multi‑link), a mais recente tecnologia wireless, o FTTR oferece ganhos significativos em velocidade e de desempenho, com estabilidade e baixa latência, mesmo com múltiplos dispositivos ligados em simultâneo.

Fibra de ponta a ponta até cada ponto de acesso

A fibra transparente continua a ser instalada de forma discreta no ambiente doméstico, agora ligada a equipamentos mais compactos, eficientes e com design integrado.

A partir do router principal Wi-Fi 7 de última geração, totalmente integrado com a rede Vodafone para melhor desempenho, a fibra transparente entra na casa e conecta-se a pontos de acesso Wi-Fi 7 dedicados em cada divisão, permitindo velocidades de 1 Gbps reais em toda a casa, para a melhor experiência de internet e Wi-Fi em utilizações simultâneas e de máxima exigência.

Cobertura completa em casa

Com componentes aprimorados, o novo FTTR assegura uma rede homogénea (ainda mais estável e rápida, com baixa latência) em todas as divisões. Ideal para reforçar o desempenho em zonas críticas da casa e suportar necessidades intensivas de conectividade, como streaming em alta-definição, gaming online ou utilização de soluções de smart home.

A instalação é assegurada por técnicos especializados da Vodafone, garantindo uma implementação profissional, com integração cuidada e discreta da fibra no ambiente doméstico e uma configuração personalizada do serviço.

Mais acessível e competitivo

A Vodafone reduz de forma significativa o custo desta solução, tornando‑a acessível a um maior número de Clientes e a casas de todas as dimensões. O serviço pode agora ser adicionado a partir de 5 euros por mês, dependendo do número de pontos de acesso necessários na residência, representando uma descida relevante de preço face à geração anterior. Também os equipamentos e a instalação especializada passam a ter um custo mais competitivo.

O Fiber to the Room é um serviço de fibra pioneiro na Europa, exclusivo da Vodafone. Com a nova geração desta solução, a Operadora reforça a sua aposta em soluções inovadoras, que asseguram uma experiência de conectividade mais robusta, fiável e preparada para as necessidades atuais e futuras dos seus Clientes.