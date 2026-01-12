O WhatsApp está a ser preparado para os mais novos com controlos parentais

Não têm parado de surgir novidades no WhatsApp, tanto em funcionalidades ainda em fase de testes como em opções já disponíveis para os utilizadores. Em breve, chegará uma nova funcionalidade especialmente pensada para os mais novos, focada em dar aos pais mais ferramentas para acompanhar e apoiar a utilização do WhatsApp.

WhatsApp a ser preparado para os mais novos

A popular aplicação de mensagens instantâneas WhatsApp está em destaque com a sua nova funcionalidade de controlos parentais para crianças. Este novo sistema visa melhorar a segurança digital, permitindo que os pais gerenciem as interações dos seus filhos através de contas secundárias. O recurso oferece às famílias a oportunidade de orientar os passos dos seus filhos no mundo digital de forma mais segura.

Esta nova funcionalidade em desenvolvimento pelo WhatsApp permitirá aos pais criar uma conta secundária ligada ao seu próprio perfil. Esta conta será utilizada por adolescentes e crianças e terá certas restrições. Os pais poderão rever e ajustar as definições de privacidade dos seus filhos através desta conta vinculada. Assim, terão controlo sobre com quem os seus filhos podem comunicar.

Uma das vantagens mais importantes deste sistema é que, por defeito, as mensagens e chamadas estão limitadas aos contactos da agenda. Isto ajuda a proteger as crianças de perigos de estranhos. Além disso, embora os pais possam ver algumas atividades da utilização da conta, o conteúdo das mensagens permanecerá completamente privado graças à encriptação de ponta a ponta. Isto garante que a privacidade da criança é respeitada.

Há ainda mais que os novos controlos parentais

Outra inovação importante que o WhatsApp trará é a possibilidade de os utilizadores iniciarem conversas com nomes de utilizador em vez de números de telefone. Esta funcionalidade é vista como um grande passo na proteção da privacidade das informações pessoais.

Se dois utilizadores não se tiverem guardado um ao outro nos seus contactos, os seus números de telefone permanecerão ocultos e a comunicação será feita apenas através de nomes de utilizador. Desta forma, a necessidade de partilhar números de telefone, principalmente em grupos ou durante as apresentações iniciais, será eliminada.

Os nomes de utilizador aparecerão como o principal identificador na parte superior do ecrã de chat e na secção de informações do contacto. Este sistema está a ser desenvolvido para as plataformas Android e iOS, e todos os chats, chamadas e partilha de media serão protegidos com encriptação de ponta a ponta. Espera-se que a funcionalidade seja oferecida opcionalmente e implementada gradualmente este ano.