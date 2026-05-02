A Uber já não é só para andar de carro. É uma superaplicação que inclui até reserva de hotéis!

Se até agora a Uber era apenas uma app para chamar um táxi ou pedir comida, a empresa está a elevar-se a um patamar inesperado. Num evento, em Nova Iorque, foram apresentadas novidades que prometem mudar a forma como planeamos as nossas viagens.

Uber revelou visão ambiciosa para a sua app

No seu evento anual Go-Get, esta semana, em Nova Iorque, a Uber revelou uma nova visão ambiciosa: transformar-se numa superaplicação capaz de gerir toda a experiência de viagem, desde reservar o hotel até pedir café para o caminho.

A Uber já é a plataforma de referência para viagens em todo o mundo. Se somos a primeira app que abres quando chegas a uma cidade, faz todo o sentido tentarmos tornar toda a viagem mais simples.

Explicou o diretor-executivo, Dara Khosrowshahi, que deu voz às novidades que foram anunciadas para chegar aos Estados Unidos da América (EUA).

Apesar disso, a empresa tem um historial de expansão rápida para outros mercados, pelo que não deverá demorar até chegarem à Europa, nomeadamente a Portugal.

Alternativa ao Booking e Airbnb

Uma das novidades mais impactantes é a chegada das reservas de hotéis à app da Uber.

Em parceria com a Expedia Group, os utilizadores nos EUA passam a ter acesso a mais de 700 mil opções de alojamento, podendo filtrar por preço, avaliações e comodidades.

Ainda este ano, deverão chegar também as casas de férias através da plataforma Vrbo.

Para os membros Uber One, os benefícios são ainda maiores: 20% de desconto num conjunto rotativo de hotéis e 10% de volta em créditos.

Com esta aposta, a Uber joga diretamente contra gigantes como o Booking e o Airbnb.

Reservas por voz com IA

A Uber está a reforçar a presença da Inteligência Artificial (IA) na sua plataforma com um novo chatbot de voz.

Através de uma conversa natural com o assistente, alimentado por modelos da OpenAI, é possível reservar uma viagem sem tocar no ecrã.

A funcionalidade junta-se a outras apostas recentes em IA, como o assistente de carrinho para entregas de mercearias no Uber Eats e as descrições de menus geradas automaticamente.

Compras em lojas que não estão na app

Outra funcionalidade curiosa é o novo serviço de compras pessoais. O utilizador envia uma foto ou descreve o produto que quer, e um personal shopper trata de ir buscá-lo, mesmo que a loja em questão não faça parte do ecossistema da Uber.

O pagamento é feito pelo preço praticado na loja, sem surpresas.

Modo de viagem, serviço de quarto e pequeno-almoço no carro

Os membros Uber One que viajem para o estrangeiro passam a acumular créditos e a ter entregas sem custo, com recompensas disponíveis assim que regressam aos EUA.

A app passa também a sugerir pontos de interesse e atrações turísticas nos destinos visitados.

Para os mais esquecidos, a Uber lança ainda um serviço de entrega à porta do quarto de hotel de artigos de viagem essenciais, como escovas de dentes.

E para quem madruga, os utilizadores de Uber Black ou Black SUV podem agora adicionar encomendas do Uber Eats ao trajeto, incluindo o pequeno-almoço, com o condutor a recolhê-las pelo caminho.

O serviço arranca em breve em cidades como Atlanta, Los Angeles, São Francisco e Austin.

Superaplicação está a ganhar forma

A Uber tem vindo a expandir-se há anos, do transporte de mercadorias aos táxis aéreos elétricos.

Contudo, este evento deixa claro que a empresa quer mesmo centralizar toda a experiência de viagem numa única plataforma.

Se a estratégia resultar, a app que usamos para ir ao aeroporto pode vir a ser a mesma onde reservamos o hotel, pedimos o jantar e compramos o carregador de que nos esquecemos para a viagem.

Por enquanto, as novidades foram anunciadas para os EUA, sem datas concretas para chegada a outros mercados.

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