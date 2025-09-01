Ethiack faz de Lisboa a capital internacional do Hacking Ético e da IA

A Ethiack, empresa portuguesa de cibersegurança que atua no domínio da cibersegurança ofensiva e teste de ativos digitais na internet, vai organizar no próximo dia 25 de setembro de 2025, em Lisboa, na LX Factory, a primeira edição da HackAICon, uma conferência internacional sobre hacking ético e inteligência artificial.

A iniciativa vai trazer a Lisboa especialistas de referência global para demonstrações técnicas ao vivo, palestras e debates sobre os desafios emergentes da integração da inteligência artificial no âmbito da segurança ofensiva.

O Cofundador e CTO da Ethiack, André Baptista, vai apresentar as últimas novidades sobre o uso de agentes de pentesting com IA para proteger ambientes digitais. Estes hackbots altamente eficazes detetam, relatam e validam vulnerabilidades críticas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estes hackbots conseguem compreender as superfícies de ataque e a forma como os ativos estão interligados, além de serem capazes de explorar vetores de ataque complexos.

Na prática, a tecnologia simula a abordagem de um hacker ético para testar ativos digitais e é capaz de proteger a Internet em grande escala

Agenda do evento HackAICon organizado pela Ethiack

Sobre a Ethiack

Fundada em Coimbra, a Ethiack oferece segurança ofensiva real. A plataforma combina agentes de IA com hacker intelligence para simular continuamente ataques em ambientes digitais.

Enquanto os testes de penetração tradicionais oferecem apenas uma leitura instantânea, a plataforma da Ethiack funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando Hackbots inteligentes para descobrir e validar vulnerabilidades com 99,5% de precisão.

Esta abordagem proativa ajuda a prevenir potenciais ciberataques em tempo real.

A solução inovadora foi reconhecida globalmente pela sua tecnologia revolucionária. A Ethiack foi nomeada a startup mais promissora na Road 2 Web Summit, selecionada para o programa exclusivo Google for Startups Growth Academy: AI for Cybersecurity, e ficou entre os 40 vencedores do World Summit Awards, uma iniciativa da ONU.

No final de 2024, a Ethiack garantiu um investimento de € 4 milhões para expandir a tecnologia de Hackbots com inteligência artificial. Este financiamento marca um novo capítulo na forma como as organizações vão poder detetar e corrigir vulnerabilidades, e ajudar as equipas a passar de scans ruidosos e auditorias lentas para uma segurança ofensiva contínua e realista que as torna mais seguras.

Ethiack