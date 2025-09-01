Se nunca viu, agora é o momento: Bentley de madeira à venda por quase 100 mil dólares

Os fãs de carros de luxo não têm limites e a prová-lo está um Bentley feito inteiramente de madeira. A versão artesanal de um Continental GT, construída em tamanho real, mas sem motor, foi colocada à venda pela módica quantia de quase 100.000 dólares.

Apesar de o visionário, da Bélgica, permanecer desconhecido, a peça de madeira foi exposta nos Estados Unidos: um Bentley Continental GT em tamanho real e inteiramente construído em madeira, no interior e no exterior.

Após do que se conta terem sido mais de 3000 horas, o engenhoso por detrás deste artefacto ergueu milhares de peças em teca e contraplacado de qualidade marítima sobre duas vigas de madeira a servir de chassis.

A construção é inspirada na terceira geração do Continental GT, lançada em 2017 e em produção até 2024, segundo o Carscoops.

Um Bentley Continental GT artesanal

Além da grande grelha, destaque para as entradas do para-choques, as saídas de escape e as molduras em torno dos faróis ovais e das luzes traseiras, que têm um acabamento mais escuro do que o resto da carroçaria, por forma a criar contraste.

Apesar de as proporções estarem um pouco desajustadas em alguns ângulos, pormenores como os emblemas tridimensionais são impressionantes.

No interior, os bancos são mais planos e menos esculpidos do que os do modelo real, com o habitáculo a refletir o layout original, dispondo um painel de instrumentos, consola central e painéis das portas.

Significativamente mais leve do que um Continental GT real, o modelo de madeira pesa 907 kg e, apesar de não ter qualquer motor sob o capô, ele pode mover-se.

O Bentley de madeira foi colocado em exposição no showroom do Autosport Group, em Boca Raton, na Flórida, ao lado de vários veículos de luxo usados da marca Crewe.

Entretanto, o concessionário decidiu disponibilizá-lo através do eBay. Aparentemente, os 98.900 dólares por que estava a ser vendido não foram impedimento para algum entusiasta.