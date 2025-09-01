Helldivers 2 recebe nova Obrigação de Guerra

Helldivers 2, o fantástico shooter cooperativo da Arrowhead Game Studios, lançado no inicio do ano passado continua a mostrar sinais de grande vitalidade. Através de várias atualizações e da disponibilização de novas Obrigações de Guerra Premium, o jogo continua vivo e de boa saúde. Em breve chega, Remoinhos.

Com efeito, quando no início de 2024, Helldivers 2 foi lançado, desde logo foi prometido pelos seus responsáveis que o jogo, e as suas Obrigações de Guerra (série de itens para o jogo, como armaduras, cosméticos e armas, entre outros) iriam continuar a ser alimentados ao longo do tempo com actualizações e novos conteúdos.

E assim se tem visto, com um constante e regular lançamento de novos Updates para o jogo e de novas Obrigações de Guerra Premium.

Em breve, Helldivers 2 receberá novidades com a nova atualização Avante Contra a Injustiça que chega ao jogo no próximo dia 2 de setembro na Playstation 5, seguida do lançamento da obrigação de guerra premium Remoinhos a 4 de setembro.

Esta atualização convida os jogadores a explorar os perigosos Hive Worlds, territórios cobertos pelo misterioso Gloom, onde novas criaturas, desafios e missões vão pôr à prova a cooperação e a estratégia das equipas. Entre as ameaças estão os Bile Spewers, os Chargers e os Dragonroach, uma variante aérea mutada e letal.

Para além dos combates à superfície, os Helldivers terão de se aventurar por um sistema de túneis infestados, localizar e destruir o Hive Lung e enfrentar cenários onde o apoio do Super Destroyer será limitado, exigindo ainda mais coordenação e trabalho em equipa.

Obrigação de Guerra Premium Remoinhos

Juntamente com esta expansão, chega também a Helldivers 2, a Obrigação de Guerra Premium Remoinhos, disponível a partir de 4 de setembro. Este pacote inclui novo armamento, estratagemas, armaduras e opções de personalização, entre os quais:

AR-2 Coyote, espingarda de assalto com munição incendiária.

G-7 Pineapple, granada de fragmentação múltipla.

S-11 Speargun, projéteis de grande potência que libertam gás no impacto.

EAT-700 Expendable Napalm e MS-11 Solo Silo, opções de fogo pesado.

Dois novos conjuntos de armaduras com a habilidade passiva Desert Stormer, que aumenta a resistência e o alcance de lançamento.

A obrigação de guerra premium inclui ainda capas, cartões de jogador, um gesto, um título exclusivo e um design especial para veículos e cápsulas Hell.

Com o lançamento de Avante Contra a Injustiça a 2 de setembro, e a chegada da obrigação de guerra premium Remoinhos a 4 de setembro, Helldivers 2 expande o seu universo com novos cenários, inimigos, missões e equipamento especializado. Esta atualização representa um passo em frente na experiência cooperativa do título, convidando os jogadores a unir forças para enfrentar o Gloom e recuperar os Hive Worlds.