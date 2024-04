Análise Helldivers 2 (Playstation 5)

Um dos jogos que mais expetativas causou neste arranque de 2024, foi Helldivers 2. O jogo desenvolvido pelos Arrowhead Game Studios (estúdios dos Playstation Studios) insinuou-se desde cedo como uma lufada de ar fresco no que toca a shooters cooperativos. Será que conseguiu?

Foram cerca de 7 anos de intervalo entre o lançamento do primeiro Helldivers e esta sequela, Helldivers 2. O seu antecessor, lançado em 2015 obteve bastante sucesso junto dos jogadores e esta sequela surgiu, dessa forma, com um pouco de pressão e expetativas altas.

Os Arrowhead Game Studios não vacilaram e criaram um Helldivers 2 que, acima de tudo, é extremamente divertido de se jogar.

A história de Helldivers 2, tal como o seu antecessor, surge com uma invasão (na realidade são três) da Galáxia e o jogador, sendo um soldado da Super Terra tem como missão, a de impedir as invasões.

Por um lado, metade do sistema solar encontra-se sob invasão dos Terminidis, uma espécie alienígena que, tal como em Starship Troopers são um fantástico petisco para as nossas metralhadoras, caçadeiras e lança-granadas.

Por outro lado, temos os Automatons, que se rebelaram da Super Terra na tentativa de controlo da Galáxia, sob a ideia que os Humanos são old school e que o melhor para o futuro são os seres cibernéticos.

Mais recentemente, outra ameaça juntou-se, os Illuminate, uma raça alienígena bastante avançada que ameaça a Super Terra e todos os seus habitantes com a sua tecnologia e armas de destruição massiva.

Dito isto, os jogadores poderão, a qualquer momento, escolher qual das ameaças irão combater nas suas sessões de jogo e, atenção, para cada inimigo, convém ter fazer uma análise muito cuidada das armas e equipamentos a levar para as superfícies dos planetas onde os combates decorrem

É pena que não hajam combates aéreos, ou mesmo espaciais.

A quantidade e diversidade de missões é grande e consegue entreter cada experiência de jogo mas, o que realmente faz com que os jogadores se mantenham agarrados ao comando da Playstation 5, é a forma sempre diferente como cada missão se desenrola e os inimigos que iremos encontrar.

Enquanto na superfície de cada planeta, são-nos entregues objetivos principais e secundários mas, existem ainda vários outros pontos de interesse espalhados pelo terreno. Apenas os objetivos principais são obrigatórios mas, a conclusão dos secundários ou mesmo a recolha de items e amostras, trazem a possibilidade de ganhar créditos para aquisição de novas armas e equipamentos.

Cada missão tem um tempo limite para ser concluída mas uma das partes mais empolgantes consiste no momento da extração, no qual, durante 2 minutos os jogadores terão de defender a zona de aterragem do vaivém, contra hordas de inimigos. Trata-se de um tipo de Defender a Base bastante empolgante e frenético.

Além dos armamentos tradicionais que transportamos (2 armas) existe ainda a possibilidade de serem usados Estratagemas. Esses estratagemas, são a pedra preciosa de Helldivers 2 e representam apoios operacionais estratégicos que podemos usar no decorrer de cada missão.

Na maior parte dos casos, apresentam um tempo de recarregamento após o seu uso, e são "cartas" especiais bastante diversificadas que tanto apresentam soluções ofensivas como defensivas. Podemos equipar 4 Estratagemas a cada momento.

Desde bombardeamentos orbitais, a lançamento de napalm sobre os inimigos, ou apenas á invocação de contentores de munições ou lança-rockets automáticos, existem mais de 40 Estratagemas. Apesar de todos serem válidos, convém fazer uma análise detalhada sobre o planeta, a missão e o inimigo que vamos encontrar em cada missão de forma a escolher de forma equilibrada e adequada, quais os estratagemas a transportar para a superfície do planeta onde a missão decorre.

O efeito visual dos Estratagemas que envolvem bombardeamentos, é simplesmente fantástico!

Sabe tão bem ver um bombardeamento orbital despedaçar uma horda de Terminids. Aliás, nesse aspeto o jogo está fantástico. É possível despedaçar literalmente os inimigos e é tão gratificante ver um inseto gigante a despedaçar-se aos poucos quando o enchemos de projeteis da nossa metralhadora. Mas atenção... tal como acontece para os inimigos, também se formos apanhados podemos ser verdadeiramente e trucidados, significando... Game Over e termos de ser reativados pelos nossos companheiros de equipa.

Cada missão concluída com sucesso representa um aumento de uma pequena percentagem na evolução da libertação do sistema solar dos inimigos. Esse aumento de percentagem, acaba por dar ao jogador a sensação de pertencer a algo maior. De pertencer a um grande e épico grupo de libertação da Super Terra onde milhares de outros soldados lutam pelo Bem Maior.

Na sua essência, Helldivers 2 é um shooter simples e quase típico mas, as suas nuances de jogabilidade e a forma como o próprio jogo é apresentado, missão a missão, fazem dele uma experiência completamente distinta dos restantes.

O jogo tem um grafismo interessante. Não é exuberante como outros títulos, mas funciona bem, em particular para dar a sensação de estarmos em planetas alienígenas. Os efeitos de luz, estão muito bons e o jogo corre sem problemas a 60fps, proporcionando combates intensos e sem quebras.

Como ponto preocupante, a questão de integração de dinheiro para aquisição de equipamentos, armas e afins e o fato de com alguma frequência, haverem problemas de conectividade antes do arranque de cada missão.

Por fim, referir o conceito de Obrigações de Guerra premium de Helldivers 2 que são atualizadas mensalmente, e consistem numa série de itens para o jogo, como armaduras, cosméticos e armas, entre outros, que devem ser adquiridos com Super Créditos, a moeda virtual dentro do jogo. Para os desbloquear, os jogadores terão de completar tarefas e missões no jogo e ganhar medalhas (moeda de recompensa do jogo). Trata-se, sem dúvida de uma outra forma de incentivar os jogadores a conseguirem o máximo sucesso (e loot) de cada missão, pois as regalias são bastante bem-vindas.

Curiosamente, algo que se sente com algumas correções lançadas entre o lançamento e a data em que este artigo foi escrito, é que na tentativa de equilibrar o poderio das diversas armas, a equipa de desenvolvimento adotou algumas decisões polémicas.

Helldivers 2 é um jogo extremamente divertido e empolgante para ser jogado com amigos (ou mesmo desconhecidos). Uma jogabilidade cooperativa bastante agradável, onde reinam missões bastante diversificadas e que permitem momentos de combates frenéticos e intensos, especialmente quando juntamos o uso de Estratagemas.

O jogo apresenta ainda uma forte tendência cinematográfica, arranjando uma narrativa interessante (e bem disposta) para cada momento e missão do jogo.

Helldivers 2 é um jogo que agradará certamente a todos os jogadores que apreciem shooters cooperativos intensos e diversificados.