Plane Accident, um jogo diferente sobre uma temática actual

Apesar de surgirem em menor numero e com menor gravidade, os acidentes aéreos continuam a aparecer nos noticiários, infelizmente. É uma temática que não me recordo de já ter visto em algum jogo anterior, pelo que Plane Accident acaba por ser um titulo bastante interessante e a despertar curiosidade.

Os acidentes aéreos continuam a fazer, infelizmente, parte do nosso quotidiano. Felizmente, ocorrem com menor frequência e muitas vezes apenas se tratam de sustos valentes mas a verdade é que ainda existem alguns com final mais trágico.

Como todos sabemos, após um acidente, são levadas a cabo várias e exaustivas minucias para tentar descobrir o que se passou e a origem do mesmo e é precisamente sobre este aspeto que o jogo Plane Accident se dedica.

Os estúdios White Pig Games (responsáveis por Accident, um jogo semelhante mas dedicado a acidentes automóveis), são os responsáveis pelo jogo e referem-se a Plane Accident como um "videojogo sofisticado sobre acidentes aeronáuticos e oferecendo uma exploração profunda e realista destes trágicos incidentes."

A jogabilidade de Plane Accident apresenta, como seria de esperar, mecânicas e processos bastante peculiares e específicos, para lidar com os cenários de acidentes aéreos.

Vestindo a pele de investigadores virtuais de acidentes aeronáuticos, os jogadores terão ao seu dispor, um vasto conjunto de ferramentas e gadgets no decorrer das suas investigações. Desde drones, a scanners e passando por analisadores das Black Box dos aeroplanos. No decorrer das investigações será também necessário, claro, proceder a interrogatórios e questionários a testemunhas.

À medida que os jogadores avançam pela história, as suas capacidades analíticas vão sendo postas à prova, espelhando os desafios enfrentados pelos investigadores da aviação na vida real.

Plane Accident: Prologue já está disponível para download desde 18 de Janeiro, ao que se seguirá uma versão Early Access a 22 de Fevereiro, exclusivamente no Steam.