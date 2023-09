Gráficas da Intel não cumprem os requisitos mínimos do Starfield para PC, diz a Bethesda

Desde que o jogo Starfield foi lançado que tem sido por várias vezes notícias e pelas melhores razões. O sucesso do novo título é mais do que evidente e muitos são os jogadores que têm ficado agarrados ao ecrã. No entanto, recentemente a criadora Bethesta disse que as placas gráficas da Intel não cumprem os requisitos mínimos do jogo para PC.

GPUs da Intel não cumprem os requisios mínimos do Starfield

Foi no passado dia 6 de setembro que finalmente foi lançado o tão esperado jogo Starfield. Muitos eram os jogadores que aguardavam impacientemente pela chegada desta nova aventura que explora o universo, o que fez com que, atualmente, o jogo já conte com mais de 6 milhões de jogadores em todo o mundo.

Claro que, como todos os outros conteúdos no setor gaming, Starfield também tem aspetos menos bons e outros que precisam também de ser melhorados. Mas, de uma maneira geral, o lançamento está a correr de vento em popa.

Mas um dos pontos destacados como fraco é a otimização da qualidade visual que o jogo oferece. Os detalhes já revelados mostram que uma placa gráfica GeForce RTX 4090 da Nvidia a 4K, apenas o consegue mover a 60 FPS. Por outro lado, a criadora esclarece que a Intel Arc A770, que é a placa gráfica topo de gama da empresa californiana, não cumpre com os requisitos mínimos necessários para executar o sistema de Starfield.

Foi através da comunicação de um utilizador ao centro de atendimento ao cliente da criadora, para questionar sobre problemas exibidos com os seus gráficos Intel, que o consultor online da Bethesda, designado Tanaka, esclareceu o seguinte:

Entendo que o jogo Starfield falhe com frequência. Vejo que tem uma placa gráfica Intel Arc A770. Essa não responde aos requisitos mínimos de uma AMD Radeon RX 5700 ou uma Nvidia GeForce 1070. Como não responde aos requisitos mínimos do sistema para executar o jogo, as etapas de solução de problemas que podemos fornecer são limitadas, pois algumas delas podem causar danos ao seu sistema.

Em suma, a Intel está então a enfrentar agora um problema com o desempenho das suas placas gráficas no mais recente jogo da criadora. E a Bethesda, por sua vez, não oferece nenhum suporte nem solução.