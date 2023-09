Quer ganhar um iPhone 14 Pro? Então veja como participar

A estratégia da Apple é facilitar o comum dos mortais poder "comunicar" algum problema, recebendo algo em troca. Basicamente o que a empresa quer é a ajuda dos seus utilizadores para descobrir vulnerabilidades e bugs no sistema operativo do iPhone. Em troca a empresa compensa com um iPhone 14 Pro.

Apesar do iPhone 15 estar mesmo a chegar ao mercado, o iPhone 14 ainda é um dos melhores smartphones alguma vez lançado. Tem tecnologias únicas atualmente a servir os utilizadores e é o dispositivo móvel mais rápido da atualidade. Portanto, se quiser habilitar-se a ter um destes no seu bolso, veja como poderá ganhar.

Como obter um iPhone 14 Pro gratuito

Esta é uma iniciativa da Apple para que os utilizadores os ajudem a encontrar vulnerabilidades e bugs no iOS ou em qualquer um dos seus outros sistemas operativos para outros dispositivos.

O programa chama-se Apple Security Research Device Program, e quem colaborar com sucesso pode receber um iPhone 14 Pro avaliado em mais de 1.300 euros.

O iPhone é o dispositivo móvel de consumo mais seguro do mundo, o que pode dificultar o início até mesmo de pesquisadores de segurança qualificados. Criamos o Apple Security Research Device Program para ajudar pesquisadores novos e experientes a acelerar seu trabalho com iOS. Aceitamos inscrições até 31 de outubro de 2023.

Diz a Apple na sua página dedicada ao programa.

Requisitos de elegibilidade

Antes de poder participar, a Apple tem de dar luz verde e, para isso, é necessário preencher uma série de requisitos do programa. A primeira é provar que tem experiência em encontrar bugs em sistemas operativos, quer porque já trabalhou para a Apple neste programa ou para outra empresa.

Para se candidatar, tem de ser maior de idade e viver num país elegível, como é o caso de Portugal.

Se cumpre estes requisitos, só tem de aceder ao sítio Web de registo e inscrever-se no programa, tendo até 31 de outubro para o fazer.

Para se inscrever como empresa, universidade ou outro tipo de organização, deve estar autorizado a agir em nome da sua organização. Utilizadores adicionais devem ser aprovados pela Apple com antecedência e aceitar individualmente os termos do programa.

Para iniciar o processo de inscrição, faça login com o seu ID Apple. Boa sorte!