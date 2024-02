Desmontaram os Apple Vision Pro e descobriram um interior complexo

O conhecido site de guias de reparação iFixit publicou o seu teardown ou desmontagem dos Apple Vision Pro, chamando-lhe "a peça de hardware mais complexa da Apple até à data". Os óculos de computação espacial combinam um conjunto de tecnologias nunca antes usadas neste tipo de dispositivo. Uma obra-prima da engenharia.

Apple Vision Pro: um espetáculo de engenharia

O vídeo de desmontagem dos Apple Vision Pro mostra o apresentador a desmontar o dispositivo peça a peça. Começa por remover os componentes modulares, como a bateria externa, a Solo Knit Band, o Light Seal e as correias de áudio.

O ecrã EyeSight frontal dos óculos, que mostra os olhos do utilizador a toda a gente, é composto por três camadas: uma camada de alargamento, uma camada lenticular e um ecrã OLED.

Explicando como os óculos podem apresentar um rosto com aspeto 3D, o iFixit escreve:

A Apple precisava de criar um efeito 3D credível. Uma das razões pelas quais as renderizações 3D não parecem verdadeiramente 3D é porque não têm um efeito estereoscópico. Para que algo pareça 3D, precisamos de ver imagens subtilmente diferentes com cada olho. Os Vision Pro resolvem este problema com camadas de lentes. Uma camada de lente apresenta imagens diferentes quando vistas de ângulos diferentes. Pode utilizar este efeito para simular movimento com dois fotogramas de uma ação. Ou pode criar um efeito 3D estereoscópico com imagens do mesmo objeto a partir de ângulos diferentes. O Vision Pro tem uma camada lenticular no topo do painel OLED exterior. O VisionOS processa várias imagens de rosto - chame-lhes A e B - divide-as em fatias e apresenta A de um ângulo que serve o olho esquerdo e B de outro que serve o olho direito.

Depois de retirar o vidro frontal, o apresentador começa a desmontar os componentes internos, como a rede de tecido, as lentes, o ecrã exterior, o conjunto de câmaras, a placa lógica, a ventoinha, etc. No total, é um espetáculo de seis minutos em que o complexo hardware da Apple é desmontado, envolvendo muitos parafusos, fitas, suportes e conectores.

O iFixit concluiu que os óculos têm muito ainda para descobrir e que "precisará de mais de um vídeo para lidar com eles". O site também publicou o artigo sobre a desmontagem, mas ainda não atribuiu uma pontuação de reparabilidade aos Apple Vision Pro.

Se o headset é difícil de reparar ou não, ainda não se sabe. No entanto, uma área em que os utilizadores não terão problemas é a substituição da bateria. A bateria externa pode ser desligada em poucos segundos, ao contrário das baterias incorporadas nos iPhones, iPads e MacBooks.

No entanto, a utilização de uma bateria externa tem a sua quota-parte de desvantagens que podem privar o Apple Vision Pro de algumas funcionalidades essenciais. A bateria tem um conector Lightning mais pequeno do que o USB-C. Embora possa não causar problemas às pessoas na sua utilização diária, ainda estamos para ver como (ou se) os óculos funcionarão com baterias de terceiros.

A Apple publicou vários documentos de apoio que explicam alguns aspetos dos óculos. Por exemplo, pode encontrar instruções para limpar os Vision Pro e saber como o seu desempenho pode ser afetado em determinadas condições. A empresa tem restrições para quem quiser comprá-los nos EUA e utilizá-los no estrangeiro.