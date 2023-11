Funcionalidade de diálogo por voz da app ChatGPT agora é gratuita

A OpenAI anunciou que a funcionalidade de conversa por voz da sua aplicação oficial ChatGPT para iPhone e iPad está agora disponível para todos os utilizadores. Anteriormente era necessário subscrever o serviço, mas agora a subscrição caiu e a funcionalidade é gratuita.

Esta aplicação está a tornar-se num caso de sucesso tremendo, à medida que se adapta à vida do utilizador, indo ao encontro das suas necessidades. Depois da OpenAI ter introduzido as conversas de voz na sua aplicação ChatGPT em setembro, os utilizadores ficaram com a opção de conversarem com o chatbot em vez de escreverem. Contudo, anteriormente, o recurso só estava disponível para os assinantes Plus e Enterprise.

O anúncio de terça-feira do cofundador da OpenAI, Greg Brockman, mudou tudo isso, e o ChatGPT Voice foi lançado para todos os utilizadores gratuitamente no iOS e Android.

O ChatGPT da OpenAI está acessível há muito tempo na web e já foi disponibilizado nos dispositivos móveis através de várias aplicações de terceiros, muitas das quais prometiam mais do que o que faziam. Aliás, muitas até eram fraudulentas. Contudo, a aplicação legítima oferece aos utilizadores uma maneira segura de usar o ChatGPT em movimento.

Para os leigos, o que é o ChatGPT?

Nada como perguntar ao próprio ChatGPT:

Para aqueles que não estão familiarizados com o ChatGPT, ele é um chatbot baseado em IA que usa inteligência artificial generativa para responder a perguntas e fornecer conselhos sobre todos os tipos de assuntos.

O histórico é sincronizado entre dispositivos, para que possa ver as suas interações com o ChatGPT tanto na Web como em dispositivos iOS, e integra o sistema de reconhecimento de voz Whisper.

Tempos tumultuosos na OpenAI

Se não tem estado a par, Sam Altman, o CEO da OpenAI, foi inicialmente demitido do seu cargo de CEO na passada sexta-feira, chocando os investidores e funcionários da empresa, que foram informados através de uma mensagem interna e da publicação no blogue da empresa. O despedimento deveu-se aparentemente a divergências internas sobre a direção da OpenAI.

Quase todo o pessoal da OpenAI ameaçou demitir-se se Altman não fosse voltasse. Na manhã de quarta-feira, a OpenAI chegou a um acordo para o regresso de Altman como CEO. Este regresso é acompanhado pela criação de um novo conselho de administração que inclui Bret Taylor, antigo co-CEO da Salesforce, como presidente, e Larry Summers, antigo Secretário do Tesouro dos EUA.

A Microsoft, um dos patrocinadores financeiros da OpenAI, congratulou-se com as mudanças:

Acreditamos que este é um primeiro passo essencial no caminho para uma governança mais estável, bem informada e eficaz.

Disse o CEO da Microsoft, Satya Nadella, num post no X, antigo Twitter.

Depois deste entra e sai, que correu mundo, o antigo e novo CEO disse:

Estou ansioso por regressar à OpenAI.

Como presente, os utilizadores recebem então esta fantástica funcionalidade.