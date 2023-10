Más referências na Wikipédia? Estudo revela que a IA as pode detetar e corrigir

Todos nós utilizamos a Wikipédia, apesar de não ser a fonte de informação mais confiável de sempre. Por vezes, as referências que sustentam os factos no site são falsas. Para resolver este problema, investigadores desenvolveram um sistema de IA que verifica e melhora a qualidade das referências da Wikipédia.

SIDE - o novo ajudante da Wikipédia

O SIDE foi criado por Fabio Petroni e os seus colegas da Samaya AI, uma empresa sediada em Londres. Foi descrito num estudo publicado a 19 de outubro. O SIDE analisa as afirmações dos artigos da Wikipédia e as referências de apoio, e consegue detetar se uma referência é relevante e fiável e, se não for, pode sugerir melhores alternativas a partir da Internet.

Os investigadores treinaram o SIDE utilizando artigos em destaque na Wikipédia, considerados de alta qualidade e de seguida, testaram-no noutros artigos em destaque que não tinha visto antes. Descobriram que, em quase metade dos casos, a principal recomendação do SIDE para uma referência já era utilizada no relatório.

Os investigadores também pediram a um grupo de utilizadores da Wikipédia que comparassem as referências existentes com as sugeridas pelo sistema. Verificaram que 21% dos utilizadores preferiam as referências geradas pela IA, 10% preferiam as originais e 39% não tinham qualquer preferência.

O estudo sugere que a IA pode ajudar a aumentar a fiabilidade da Wikipédia, filtrando as más referências e encontrando as melhores. No entanto, o sistema poderia ser melhor e ainda precisa de supervisão humana, diz Aleksandra Urman, cientista de comunicação computacional da Universidade de Zurique, na Suíça.

O sistema pode ajudar a sinalizar as citações que podem não ser adequadas, mas a verdadeira questão é saber o que a comunidade da Wikipédia consideraria mais útil.

Afirma.

Noah Giansiracusa, especialista em IA na Universidade de Bentley, em Waltham, Massachusetts, sugere que a utilização de IA para ajudar nas citações pode parecer irónica, dada a reputação de alguns chatbots, como o ChatGPT, de inventarem ou citarem mal as fontes. Mas salienta que é fundamental lembrar que os modelos de IA têm um âmbito mais alargado do que os chatbots.

