EA Sports WRC prestes a revolucionar o Rally virtual

A Codemasters e a EA Sports preparam-se para o lançamento de EA Sports WRC, o próximo salto evolutivo do Rally virtual. O jogo, que promete doses maciças de realismo e excitação, está quase a chegar e recentemente recebeu um vídeo ilustrativo daquilo que os jogadores podem esperar do jogo oficial do FIA World Rally Championship.

No vídeo agora revelado é ainda indicado que, graças ao Unreal Engine, foi possível levar ainda mais além a experiência de EA Sports WRC, criando as maiores e mais detalhadas etapas de Rally até à data na série.

Os números são bastante interessantes. 17 localizações oficiais do FIA WRC que cobrem mais de 600 Km de asfalto, gravilha, terra e neve. Serão mais de 200 etapas no momento de lançamento do jogo.

O jogo apresenta ainda 10 bólides atuais do WRC, WRC2, e Junior WRC além de 68 carros históricos, que espelham o passado do WRC em mais de 60 anos de existência. Serão cerca de 80 veículos clássicos e modernos (de 18 categorias distintas), cobrindo a história e atualidade do Rally mundial.

A lista completa de carros pode ser vista aqui.

"A utilização de um motor de jogo mais avançado, permitiu-nos elevar a experiência de jogo até um patamar completamente novo, permitindo-nos a adição de novas features incluindo o Builder e os Moments, oferecendo aos jogadores a possibilidade de interagirem de novas formas com o desporto que amam.” referiu Ross Gowing, Senior Creative Director da Codemasters.

Segundo a Codemasters, o novo e refinado sistema de handling dos carros, Dynamic Handling System, consistiu num tremendo salto evolutivo em EA Sports WRC, pois permitiu refinar e ajustar os modelos de veículos e seus comportamentos, ajudando à criação da experiência mais realista até á data.

Para tal, a Codemasters obteve apoio de vários especialistas, incluindo o campeão da edição de 2023 do FIA European Rally Championship ERC3 (e game designer) Jon Armstrong.

Por outro lado, EA Sports WRC pretende ser o mais inclusivo possível, e apresentará inúmeras ajudas que permitem a "miúdos e graúdos" personalizarem a sua experiência e grau de exigência de EA Sports WRC. Os jogadores mais novatos terão assim um vasto leque de opções e ajudas à sua disposição, ajustando o handling dos carros de forma a poderem ir dominando as circunstâncias do jogo de uma forma gradual e ao seu ritmo.

De forma a que a simulação fique completa, exige-se ainda que os efeitos sonoros estejam à a altura, certo? Pois bem, tal como seria de esperar, também o capitulo sonoro de EA Sports WRC recebeu atenção redobrada pela parte da equipa da Codemasters. Isso inclui vários aspetos do jogo que passam pelo som dos motores, som dos efeitos (derrapagens, tipo de piso,...), comentários, dicas do copiloto.

Uma das novidades que EA Sports WRC vai trazer é a inclusão do Builder. Com o builder, os jogadores passam a ter a possibilidade de criar os seus bólides de Rally de raiz. Quase tudo será possível de parametrizar, desde o chassis e carroçaria, passando pela complexa e importante componente mecânica e culminando na personalização dos interiores.

Graças ao poder do Unreal Engine o jogo vai ainda, pela primeira vez na história do Rally virtual da Codemasters, disponibilizar aos jogadores as mesmas etapas nas 4 estações do ano (Verão, Outono, Inverno e Primavera) com tudo o que isso implica em termos de condições atmosféricas e estado do piso e carros.

Para os fãs mais acérrimos de competição multiplayer, EA Sports WRC apresenta a possibilidade de juntar em corrida, até 32 pilotos virtuais multiplataforma.

O Modo Carreira, estará de regresso, como não poderia deixar de ser. Tal como no passado, cada jogador poderá criar a sua própria equipa, e lançar-se no asfalto, gravilha e terra do mundo de WRC. A Carreira oferecerá uma sensação de progresso efetivo, ao longo de várias temporadas, com as responsabilidades de gestão de toda uma equipa de engenheiros e especialistas, assim como de tomar decisões chave para atingir a glória. Os jogadores podem subir do WRC Júnior ou saltar diretamente para o nível superior da competição e levar a sua equipa à vitória contra os melhores pilotos de rally, carros e equipas do mundo nesta experiência central do WRC.

Outro dos postos-chave do jogo será o modo Moments, que tal como o nome sugere, permitirá aos jogadores vivenciar determinados momentos da história do WRC. Esses Momentos serão atualizados numa base regular (diária??) e irão reproduzir momentos chave, tanto da época de 2023 como de épocas anteriores. São 50 anos de momentos fantásticos à espera de renascerem nas vossas mãos.

Gostaríamos de vos deixar algumas imagens da jogabilidade de EA Sports WRC, com um vídeo recentemente disponibilizado pela EA Sports.

Campeão do Mundo, Kalle Rovanpera

Entretanto, o campeão do mundo do WRC, Kalle Rovanpera, já experimentou o jogo e... vejam por vós próprios.

Quando lhe perguntaram a sua impressão inicial acerca do jogo, Rovanperä expressou a sua admiração pelos visuais altamente detalhados e pela semelhança dos palcos virtuais com as etapas do mundo real. Também elogiou a condução do jogo, e destaca o seu comportamento realista: "É tão realista que posso ser rápido de imediato."

Todos os jogadores que reservarem EA SPORTS WRC receberão 5 Passes VIP, com conteúdos exclusivos lançados pós lançamento do jogo e um acesso antecipado ao jogo de 3 dias. O jogo será lançado a 3 de novembro de 2023 para Xbox Series X, PlayStation 5 e PC.

“Este é realmente, o jogo de Rally que sempre idealizámos criar. Combinando toda a experiência passada da equipa, com o valor que a licença oficial do WRC nos proporciona. estamos super entusiasmados por poder entregar o melhor jogo de sempre..” adiantou ainda Gowing.