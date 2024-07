Outright Games prepara Transformers: Galactic Trials

Os Transformers continuam a dar cartas e este ano, deverá chegar aos PCs e consolas um novo jogo sobre estes gigantescos robots: Transformers: Galactic Trials. Venham saber mais...

A Outright Games anunciou recentemente o próximo lançamento dum novo jogo sobre os simpáticos Transformers. Transformers: Galactic Trials é o nome do novo jogo que será lançado para PC e consolas em Outubro próximo.

Em desenvolvimento pelos 3DClouds Studios, o jogo apresenta uma jogabilidade frenética de corrida, contando com elementos rogue-lite, e que proporcionará aos fãs uma intensa fusão de corridas arcade e combate entre robots. Uma outra forma de celebrar os Transformers, através de corridas alucinantes com os famosos carros-robots!

Depois do maléfico Nemesis Prime roubar as Prime Relics, os Autobots e Decepticons vão embarcar numa aventura alucinante para recuperar esses artefatos e controlar os incríveis poderes que eles conferem.

Os fãs vão poder controlar alguns dos Transformers mais emblemáticos deste rico Universos. Poderão jogador com autobots ou Decempticons icônicos, como Bumblebee, Megatron, Elita-1 e Optimus Prime e correr em vários circuitos onde terão de combater para recolher as relíquias e derrotar os seus oponentes.

A jogabilidade incorpora corridas de arcade tradicionais sob a forma de veículos e um combate dinâmico em forma de robots, já que os jogadores devem derrotar os inimigos e chegar à linha de chegada.

À medida que os jogadores progridem no jogo e recolhem novas relíquias, poderão aprimorar as suas habilidades e desbloquear novos personagens e novas skins jogáveis.

Dois modos de jogo estarão disponíveis inicialmente: Galactic Trials para progredir nos níveis e colecionar relíquias no modo single-player, ou no No modo Arcade, reunir um amigo no modo multijogador local para 2 jogadores e participar numa corrida rápida, criando uma experiência de corrida personalizada com as suas pistas, personagens e armas, ou participar em torneios especializados baseados na geo-localização.

Transformers: Galactic Trials será lançado a 11 de Outubro deste ano e estará disponivel para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e Steam.