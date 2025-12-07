TEKKEN 8 encerra ciclo com nova lutadora

Miary Zo, de “Fighting God Reborn”, acaba de ser anunciada como a combatente que completa o elenco da 2ª Temporada de TEKKEN 8. Boas noticias, portanto.

Eis que foram apresentadas novidades para TEKKEN 8, com o anuncio de uma nova lutadora, Miary Zo.

A Bandai Namco acaba de anunciar que TEKKEN 8 encerra a 2ª Temporada com a chegada da nova lutadora, Miary Zo, de The Fighting God Reborn.

Trata-se de um nova e poderosa lutadora que eleva o elenco do jogo até ao fantástico numero de 40 personagens jogáveis.

Miary Zo canaliza o espírito da Deusa da Luta Prateada, uma figura divina enraizada na mitologia malgaxe. A sua introdução traz um estilo de combate fresco e alegre, inspirado no Moraingy, a arte marcial tradicional de Madagáscar, com movimentos influenciados pelo mundo animal. Acompanhada por Vanilla e Cacao, dois lémures-de-cauda-anelada descritos como mensageiros da Deusa da Luta Prateada, Miary Zo encara cada combate com energia lúdica e trata todos os rivais como "amigos de batalha para sempre".

Os jogadores podem também lutar em Baobab Horizon, um novo cenário inspirado nas paisagens deslumbrantes de Madagáscar. Com baobás imponentes, vida selvagem vibrante e elementos arquitetónicos autênticos, este palco oferece uma celebração visual do património e das maravilhas naturais da ilha.

Podem ver aqui, a lista completa dos lutadores presentes em TEKKEN 8.

TEKKEN 8 encontra-se no mercado para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.