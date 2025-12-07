“Xiaomi é a Apple da China”: CEO da Ford está obcecado com os carros elétricos chineses

Jim Farley organizou viagens à China para levar carros chineses para os Estados Unidos e poder estudá-los. A sua conclusão é que a Ford deve mudar radicalmente para competir.

Apple na tecnologia e Xiaomi nos elétricos

“Xiaomi é a Apple da China”. São palavras não de um qualquer, mas de Jim Farley, CEO da Ford. O chefe máximo da empresa norte-americana é um dos dirigentes que mais tem dado que falar nos últimos anos. E o motivo é a sua abordagem ao estudar os rivais.

É raro ver o CEO de uma empresa elogiar uma concorrente, mas Farley não só não se coíbe nada, como está empenhado em divulgar os detalhes que precisam de melhorar para se atualizarem.

E se algo está a chamar a atenção de Farley são os carros chineses e, em particular, o Xiaomi SU7.

A China tomou a liderança dos carros elétricos

A indústria automóvel embarcou na eletrificação, e se algo esta aventura está a deixar claro é que a China dita o ritmo.

Embora a Tesla tenha dado um primeiro passo a partir do Ocidente, são as empresas do gigante asiático que estão a impulsionar tanto a tecnologia como as baterias. Isto está a gerar um ecossistema em que os carros chineses são extremamente competitivos no mercado, algo que está a deixar os fabricantes ocidentais nervosos.

Aliás, é estranho pensarmos como a Europa decidiu embarcar na transição energética, focando o seu objetivo nos veículos elétricos, se não tinha dentro de portas o fabrico do componente mais importante: as baterias.

Conhecer de perto o "inimigo"

Para conhecer melhor a sua concorrência, Farley teve a ideia de realizar uma série de viagens à China para selecionar carros que levar de volta para os Estados Unidos.

Não para os desmontar, ou não apenas, mas para os conduzir no dia a dia, nos trajetos quotidianos. Numa entrevista recente ao La Nación, afirma que toda a equipa de direção vai nessa viagem para escolher 50 carros.

Destes 50, ficam com cinco, e são esses que levam de volta para Detroit. O escolhido por Farley? O Xiaomi SU7.

O CEO gostou tanto deste SU7 que chegou a dizer que “é fantástico”, afirmando que não queria sair de dentro dele.

Anteriormente, já tinha classificado a empresa como “um gigante da indústria e uma marca de consumo muito mais forte que as empresas automóveis”, mas agora foi um pouco mais além.

Nessa entrevista ao La Nación, Farley comentou que não se admira que a Xiaomi tenha tanto sucesso.

É a Apple da China.

Xiaomi é a Apple da China: o ecossistema que todos perseguem

Precisamente, é o “ecossistema” aquilo que destaca, algo que é o ponto forte da Apple:

Sobe-se para o carro com o telefone e não é preciso emparelhá-lo porque o identifica automaticamente. Tem reconhecimento facial, um assistente de IA e pode acelerar dos 0 aos 100 km/h em três segundos com apenas carregar num botão. Parece um Porsche Taycan.

Assegura.

É perfeito?

Não, e poderíamos superá-lo nos segmentos em que competimos.

Acrescenta o dirigente.

Contudo, os elogios de Farley não são apenas para a Xiaomi, mas para a indústria chinesa. No Aspen Ideas Festival realizado em junho deste ano, o CEO descreveu aquilo que viu na China como “a coisa mais humilhante que vi na minha vida”.

O motivo? Que 70% dos veículos elétricos do mundo sejam fabricados na China e que estes tenham uma tecnologia no habitáculo muito superior à que muitas marcas ocidentais oferecem.

Automaticamente, toda a tua vida digital reflete-se no carro.

Disse Farley no verão passado.

É evidente o interesse de Farley pelos concorrentes, tanto chineses como nacionais. Quando a Ford entrou no segmento dos elétricos, fê-lo como um elefante numa loja de porcelana, com um Ford Mustang Mach-E que foi caríssimo de desenvolver quando os seus concorrentes já tinham processos muito mais otimizados que permitiam baixar o preço dos carros. Desde então, têm vindo a mudar de estratégia e a mexer nas peças.

Contrataram Doug Field, ex-engenheiro chefe do Tesla Model 3 e membro no design do carro da Apple, e foi ele quem abriu os olhos a Farley.

Field foi sincero:

Jim, o teu sistema de lançamento de peças e a arquitetura de desenvolvimento têm 25 anos de atraso. Não podes competir assim com a BYD.

A prova de fogo será a nova pick-up elétrica que a Ford está a preparar para 2027 com o objetivo de ser acessível.

Veremos como responde o mercado, mas o que é claro é que a Farley não lhe caem os anéis ao elogiar a concorrência.