Promoções de Primavera continuam na Playstation Store

Arrisco-me a afirmar que a esmagadora maioria das pessoas gosta da Primavera. Pois bem, para os jogadores de Playstation, a primavera tem um sabor ainda mais especial. Isto pois as Promoções da Primavera continuam ao rubro na Playstation Store.

Todos os anos, por esta altura acontecem duas coisas. Por um lado, entramos na Primavera e por outro, chega à PlayStation Store a campanha promocional, Promoções de Primavera. Com efeito, essa campanha já se encontra no ativo e recebeu reforços...

A Sony Interactive Entertainment anunciou recentemente a chegada da segunda parte das Promoções de Primavera à PlayStation Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de uma nova seleção de mais de 5.000 títulos para a PlayStation 5 e para a PlayStation 4 com descontos que vão até aos 75%, e que estarão disponíveis até ao próximo dia 22 de abril.

Entre as ofertas disponíveis, destacam-se as seguintes:

Avowed Premium Edition para a Playstation 4 e Playstation 5 por 41,99€

Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition para a Playstation 5 por 47,99€

Farming Simulator 25 para a Playstation 5 por 31,99€

RIDE 6 para a Playstation 5 por 55,99€

ARC Raiders Deluxe Edition para a Playstation 5 por 47,99€

Days Gone Remastered para a Playstation 5 por 19,99€

F1 25 Iconic Edition para a Playstation 5 por 39,99€

Grand Theft Auto V para a Playstation 4 e Playstation 5 por 19,79€

HITMAN World of Assassination para a Playstation 4 e Playstation 5 por 27,99€

Horizon Zero Dawn Remastered para a Playstation 5 por 24,99€

Marvel's Spider-Man 2 para a Playstation 5 por 39,99€

Monster Hunter Wilds para a Playstation 5 por 39,99€

No Man's Sky para a Playstation 4 e Playstation 5 por 19,99€

Phasmophobia para a Playstation 5 por 13,29€

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition para a Playstation 4 por 19,99€

Resident Evil 2 para a Playstation 4 e Playstation 5 por 9,99€

Resident Evil 4 para a Playstation 4 e Playstation 5 por 15,99€

The Last of Us Parte I para a Playstation 5 por 39,99€

WWE 2K26 Monday Night War Edition para a Playstation 5 por 127,49€

Os jogadores da PlayStation podem usufruir destas e de outras ofertas através das opções de compra disponíveis na PlayStation Store, adicionando fundos à sua carteira de forma online, através de um cartão de crédito, ou recorrendo à compra segura dos Cartões Presente PlayStation nos pontos de venda habituais, com os quais podem carregar fundos na sua carteira digital.