Brigador Killers promete revolucionar a saga com combate a pé, veículos e insurgência

A Stellar Jockeys anunciou que Brigador Killers, continuação da popular saga de ação tática isométrica, está prestes a chegar, em Acesso Antecipado, quer ao Steam como ao GOG. Ambientado no mundo de Mar Nosso, o jogo combina combate a pé e em veículos, destruição massiva, construção de bases e gestão de arsenal numa campanha de insurgência contra poderosas corporações.

A Stellar Jockeys anunciou que Brigador Killers, a aguardada continuação da aclamada saga Brigador, será lançado em Acesso Antecipado no dia 20 de agosto de 2026 para PC, através das plataformas Steam e GOG. A data de lançamento foi revelada durante o Convergence Showcase, acompanhada por um novo trailer que oferece uma visão mais aprofundada da ação explosiva, dos confrontos táticos e das novas mecânicas que expandem significativamente o universo da série.

Ambientado em Mar Nosso, o mesmo universo de ficção científica industrial que serviu de cenário ao jogo original, Brigador Killers coloca os jogadores no papel de membros da Team Anchor, um grupo insurgente que combate o domínio de poderosas corporações instaladas no planeta. A missão passa por operar atrás das linhas inimigas, desmantelar estruturas de poder e levar a guerra diretamente aos responsáveis pela opressão da população.

O novo título mantém os elementos que tornaram Brigador: Up-Armored Edition um clássico de culto entre os fãs de estratégia e ação isométrica, mas acrescenta várias novidades. Além do combate em veículos fortemente armados, os jogadores poderão agora participar em confrontos a pé, roubar e recuperar veículos inimigos, construir um arsenal privado de armas e equipamentos, desenvolver a sua base de operações e abordar missões com uma liberdade tática muito superior à do jogo anterior.

A receção inicial por parte da comunidade tem sido bastante positiva. A demonstração atualmente disponível no Steam acumula uma classificação de 93% de avaliações positivas, com mais de 400 análises publicadas pelos jogadores. Esta versão de teste permite experimentar algumas das principais mecânicas do jogo, incluindo combates intensos, exploração de ambientes destrutíveis, recolha de recursos e ataques diretos contra as forças corporativas que ocupam Mar Nosso.

Outro dos destaques de Brigador Killers é a sua banda sonora original, criada por Makeup and Vanity Set, artista que regressa ao universo da série para compor uma nova seleção de temas inspirados na atmosfera industrial e futurista que caracteriza a franquia. A música reforça o ambiente de tensão constante, violência tecnológica e guerra corporativa, contribuindo para a identidade marcante do jogo.

Hugh Monahan, cofundador e designer da Stellar Jockeys, destacou a importância deste lançamento para o estúdio, afirmando que, após anos de desenvolvimento, a fase mais entusiasmante está agora prestes a começar. Segundo o responsável, a equipa pretende continuar a desenvolver e aperfeiçoar o jogo em colaboração com a comunidade durante o período de Acesso Antecipado.

Descrito pelos criadores como um simulador de insurgência isométrico, Brigador Killers aposta numa combinação de combate destrutivo, liberdade estratégica e progressão baseada na adaptação constante às circunstâncias do conflito. Através da gestão da sua base, da expansão do arsenal e da realização de operações cada vez mais ambiciosas, os jogadores terão a oportunidade de construir a sua própria guerra contra o domínio corporativo.

Com lançamento marcado para 20 de agosto de 2026, Brigador Killers surge como uma das apostas mais aguardadas pelos fãs de ação tática e ficção científica, prometendo expandir o legado de uma série que conquistou um lugar especial no panorama dos videojogos independentes.