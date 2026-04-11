Rede MOBI.E: 814 mil carregamentos só em março de 2026

A rede pública de carregamento de veículos elétricos em Portugal MOBI.E continua a crescer a bom ritmo, no que diz respeito a carregamentos, e março voltou a confirmar essa tendência.

A MOBI.E revelou que, durante março de 2026, foram realizados mais de 814 mil carregamentos, um aumento de 29% face ao mesmo período de 2025.

Além disso, o número de utilizadores também disparou: mais de 201 mil condutores recorreram à rede, o que representa uma subida expressiva de 86% em termos homólogos.

O consumo de energia acompanhou esta evolução, atingindo cerca de 18.000 MWh (+34%), permitindo percorrer mais de 124 milhões de quilómetros com veículos elétricos.

Rede MOBI.E: Infraestrutura continua a crescer

No final de março, a rede nacional contava com:

7.693 postos de carregamento

14.535 pontos de carregamento

16.306 tomadas disponíveis

Destaque ainda para os 2.987 pontos de carregamento rápido ou ultrarrápido, que ajudam a reduzir significativamente os tempos de espera.

A utilização da rede permitiu evitar a emissão de cerca de 15 mil toneladas de CO₂ só neste mês, um indicador claro do impacto positivo da mobilidade elétrica na descarbonização.