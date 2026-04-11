Câmara interna da Tesla recebe um novo recurso incrível
A Tesla continua a aprofundar o uso das câmaras interiores dos seus veículos, e a mais recente evolução mostra como estas podem tornar-se um elemento central na segurança rodoviária, e não apenas um acessório secundário.
Uma câmara que vê mais do que o condutor
Os sistemas de câmara no interior dos Tesla não são novos, mas estão a evoluir rapidamente. Inicialmente pensadas para monitorizar a atenção do condutor durante o uso do Autopilot, estas câmaras começaram por identificar distrações, como o uso do telemóvel ou o desvio do olhar da estrada.
Hoje, essa mesma tecnologia está a ganhar novas capacidades, com base em inteligência artificial e análise biométrica.
Estimar a idade para aumentar a segurança
Uma das funcionalidades mais recentes, descoberta em código de software, permite à câmara estimar a idade do condutor.
Esta capacidade pode ter várias aplicações práticas:
- Impedir que menores conduzam o veículo
- Ajustar automaticamente o comportamento do sistema de condução assistida
- Aplicar limitações de velocidade ou aceleração para condutores mais jovens
Trata-se de um passo importante para personalizar a experiência de condução com base no perfil de quem está ao volante.
Um sistema adaptativo e inteligente
A evolução não se fica pela idade. A Tesla poderá usar estas câmaras para adaptar o comportamento do veículo em tempo real.
Por exemplo:
- Condução mais suave para utilizadores idosos
- Maior sensibilidade a distrações em condutores inexperientes
- Ajustes automáticos nos sistemas de assistência
Isto insere-se numa tendência mais ampla da indústria automóvel: veículos que “compreendem” o condutor.
Ha, interesting, cabin camera / driver monitor is now (2026.8.6) doing "driver age" checking.
I wonder if it's going to filter out children or elderly too?
— green (@greentheonly) April 10, 2026
Segurança… e também controlo
Outro cenário relevante é a utilização destas câmaras como mecanismo de validação.
No futuro, o carro poderá:
- Verificar se o condutor está autorizado a conduzir
- Bloquear funcionalidades como o Full Self-Driving em certos perfis
- Garantir regras em serviços autónomos, como robotáxis
Este último ponto é particularmente importante num contexto em que a Tesla aposta fortemente na mobilidade autónoma.
O potencial vai além da condução
A longo prazo, o sistema pode evoluir para algo ainda mais ambicioso: monitorização de saúde.
Segundo indícios no código, será possível detectar sinais de fadiga extrema, identificar possíveis emergências médicas e até acionar automaticamente medidas de segurança, como parar o veículo.
Este tipo de abordagem aproxima os carros de verdadeiros “assistentes pessoais sobre rodas”.
Entre inovação e privacidade
Apesar das vantagens, há uma questão inevitável: a privacidade.
O uso de câmaras dentro do habitáculo já levantou preocupações no passado, sobretudo quanto à recolha e utilização de dados dos utilizadores. ￼
Ainda assim, a tendência parece irreversível. À medida que os carros se tornam mais autónomos e inteligentes, conhecer o condutor deixa de ser um extra — passa a ser uma necessidade.
Uma nova geração de segurança automóvel
A aposta da Tesla mostra que o futuro da segurança não depende apenas de sensores externos, mas também da compreensão do comportamento humano dentro do veículo.
Mais do que evitar acidentes, o objetivo passa a ser antecipá-los — e, se possível, evitá-los antes mesmo de acontecerem.